Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Dzień Ratownictwa Medycznego - w Szczecinie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Codziennie ratują ludzkie życie - w poniedziałek obchodzili swoje święto - na sportowo. 13 października przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Tczewskiej w Szczecinie odbył się tak zwany Test Coopera.
- Ratownicy, ale i mieszkańcy miasta mogli sprawdzić swoją kondycję i wytrzymałość - mówi Kamil Witkowski prezes Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w szczecinie. - Każdy uczestnik pokonuje w ciągu 12 minut dystans jak najdłuższy i potem wynik swój odnosi do tabel, które pokazują w zależności od płci i wieku, na jakim poziomie wydolności się znajduje. 2,5 kilometra to jest mniej więcej taki dystans, który mówi, że mamy bardzo dobrą wydolność.

- Wytrzymałość fizyczna jest niezbędna w pracy ratownika - dodaje Dorota Łabinowicz dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Warto było połączyć to święto z czymś takim, co ma charakter wydarzenia sportowego, bo ten wysiłek fizyczny, który ponoszą chłopaki, dziewczyny w każdym ambulansie tak naprawdę przekłada się na to, co czynią w realnym świecie.

W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego pracuje prawie tysiąc trzystu lekarzy, ratowników i pielęgniarek.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Julii Nowickiej z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- Ratownicy, ale i mieszkańcy miasta mogli sprawdzić swoją kondycję i wytrzymałość - mówi Kamil Witkowski prezes Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w szczecinie.
- Wytrzymałość fizyczna jest niezbędna w pracy ratownika - dodaje Dorota Łabinowicz dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od dzisiaj oglądane 48517 razy)
  2. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4791 razy)
  3. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4757 razy)
  4. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4529 razy)
  5. Bogucki: przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry inwestycje napotykają gigantyczne problemy
    (od 07 października oglądane 4495 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Ratownictwa Medycznego - w Szczecinie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sport łączy pokolenia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Europejski Konkurs Filmów Dokumentalnych powraca na Szczecin Film Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nauczyciele świętowali na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Wieczorek

Najnowsze podcasty