Dzień Ratownictwa Medycznego - w Szczecinie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Codziennie ratują ludzkie życie - w poniedziałek obchodzili swoje święto - na sportowo. 13 października przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Tczewskiej w Szczecinie odbył się tak zwany Test Coopera.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Ratownicy, ale i mieszkańcy miasta mogli sprawdzić swoją kondycję i wytrzymałość - mówi Kamil Witkowski prezes Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w szczecinie. - Każdy uczestnik pokonuje w ciągu 12 minut dystans jak najdłuższy i potem wynik swój odnosi do tabel, które pokazują w zależności od płci i wieku, na jakim poziomie wydolności się znajduje. 2,5 kilometra to jest mniej więcej taki dystans, który mówi, że mamy bardzo dobrą wydolność.- Wytrzymałość fizyczna jest niezbędna w pracy ratownika - dodaje Dorota Łabinowicz dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Warto było połączyć to święto z czymś takim, co ma charakter wydarzenia sportowego, bo ten wysiłek fizyczny, który ponoszą chłopaki, dziewczyny w każdym ambulansie tak naprawdę przekłada się na to, co czynią w realnym świecie.W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego pracuje prawie tysiąc trzystu lekarzy, ratowników i pielęgniarek.