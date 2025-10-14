Odznaczenie dla 8-letniej Marceliny za bohaterską postawę [ZDJĘCIA]

8-letnia Marcelina z Cedyni otrzymała odznakę "Iuvenis Forti" za odwagę podczas wichury.
Dziewczynka uratowała siostrę przygniecioną przez konar drzewa, 26 czerwca tego roku.
Mimo silnego wiatru pobiegła po pomoc, dzięki czemu szybko wezwano służby ratunkowe. Do zdarzenia doszło przy jednym z lokali gastronomicznych w Cedyni.
Odznaczenie wręczyła Państwowa Straż Pożarna. "Iuvenis Forti" trafia do dzieci i młodzieży, które ratują innych w sytuacjach zagrożenia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
