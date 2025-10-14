Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Odznaczenie dla 8-letniej Marceliny za bohaterską postawę [ZDJĘCIA]

Region Rafael Żełobowski

fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
8-letnia Marcelina z Cedyni otrzymała odznakę "Iuvenis Forti" za odwagę podczas wichury.
Dziewczynka uratowała siostrę przygniecioną przez konar drzewa, 26 czerwca tego roku.

Mimo silnego wiatru pobiegła po pomoc, dzięki czemu szybko wezwano służby ratunkowe. Do zdarzenia doszło przy jednym z lokali gastronomicznych w Cedyni.

Odznaczenie wręczyła Państwowa Straż Pożarna. "Iuvenis Forti" trafia do dzieci i młodzieży, które ratują innych w sytuacjach zagrożenia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od wczoraj oglądane 49012 razy)
  2. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4865 razy)
  3. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4841 razy)
  4. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4610 razy)
  5. Nowy most powstanie w Szczecinie
    (od 08 października oglądane 3902 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Ratownictwa Medycznego - w Szczecinie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urszula Pańka
Sport łączy pokolenia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Europejski Konkurs Filmów Dokumentalnych powraca na Szczecin Film Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nauczyciele świętowali na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty