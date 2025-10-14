Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
1,6 kg narkotyków w mieszkaniu. 38-latek zatrzymany

Region Przemysław Polanin

fot. policja.gov.pl/Kołobrzeg
fot. policja.gov.pl/Kołobrzeg
1,6 kg narkotyków ukrywał w swoim mieszkaniu 38-letni kołobrzeżanin. Mężczyzna został zatrzymany przez miejscową policję.
Kołobrzescy kryminalni mieli podejrzenia, że mężczyzna może handlować narkotykami. Gdy próbowali go zatrzymać, mężczyzna zaczął uciekać ulicami miasta. W czasie pościgu wyrzucił klucze od mieszkania do rzeki.

Policjanci zdołali go jednak zatrzymać, a przy pomocy straży pożarnej wejść do jego mieszkania. Wewnątrz znaleźli ponad 1,5 kg narkotyków, w tym m.in. amfetaminę, marihuanę, mefedron czy tabletki ekstazy.

Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i to w warunkach recydywy. Pół roku temu opuścił bowiem zakład karny. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a w warunkach recydywy może być ona zwiększona o połowę.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

