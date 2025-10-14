Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Kolejny etap odnawiania pomnika Jürgena Berndta von Ramina

Region Kacper Narodzonek

Fot. Natalia Brzozowska, Wydział Rozwoju Strategicznego Starostwa Powiatowego w Policach
Fot. Natalia Brzozowska, Wydział Rozwoju Strategicznego Starostwa Powiatowego w Policach
Fot. Natalia Brzozowska, Wydział Rozwoju Strategicznego Starostwa Powiatowego w Policach
Fot. Natalia Brzozowska, Wydział Rozwoju Strategicznego Starostwa Powiatowego w Policach
Fot. Natalia Brzozowska, Wydział Rozwoju Strategicznego Starostwa Powiatowego w Policach
Fot. Natalia Brzozowska, Wydział Rozwoju Strategicznego Starostwa Powiatowego w Policach
Rusza drugi etap renowacji pomnika Jurgena von Ramina. W po zeszłorocznych pracach konserwatorzy wracają na cmentarz w Stolcu aby skończyć odnawianie obelisku.
Celem jest zabezpieczenie pomnika przed niszczeniem w przyszłości - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

- W ramach działań zaplanowano m.in. oczyszczenie i dezynfekcję muru oraz piaskowca, usunięcie roślin i zabrudzeń, uzupełnienie ubytków w kamieniu, a także wzmocnienie i sklejenie popękanych elementów - mówi Turkiewicz.

Pomnik został postawiony w XVIII wieku na cześć jednego z członków rodu von Ramin, który miał majątki w takich miejscach, jak obecne Bezrzecze, Stolec czy Dobra Szczecińska.

Koniec prac zaplanowano na końcówkę tego roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Celem jest zabezpieczenie pomnika przed niszczeniem w przyszłości - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od wczoraj oglądane 49343 razy)
  2. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4893 razy)
  3. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4882 razy)
  4. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4664 razy)
  5. Nowy most powstanie w Szczecinie
    (od 08 października oglądane 3917 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Schronisko Feniks szykuje się na zimę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Ratownictwa Medycznego - w Szczecinie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urszula Pańka
Sport łączy pokolenia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Europejski Konkurs Filmów Dokumentalnych powraca na Szczecin Film Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty