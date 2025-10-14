Kolejny etap odnawiania pomnika Jürgena Berndta von Ramina

Rusza drugi etap renowacji pomnika Jurgena von Ramina. W po zeszłorocznych pracach konserwatorzy wracają na cmentarz w Stolcu aby skończyć odnawianie obelisku.

Edycja tekstu: Michał Król

Celem jest zabezpieczenie pomnika przed niszczeniem w przyszłości - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.- W ramach działań zaplanowano m.in. oczyszczenie i dezynfekcję muru oraz piaskowca, usunięcie roślin i zabrudzeń, uzupełnienie ubytków w kamieniu, a także wzmocnienie i sklejenie popękanych elementów - mówi Turkiewicz.Pomnik został postawiony w XVIII wieku na cześć jednego z członków rodu von Ramin, który miał majątki w takich miejscach, jak obecne Bezrzecze, Stolec czy Dobra Szczecińska.Koniec prac zaplanowano na końcówkę tego roku.