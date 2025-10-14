Co z sauną na kołobrzeskiej plaży?

Publiczna sauna ma powstać na kołobrzeskiej plaży. Od zapowiedzi nowej atrakcji minął ponad rok, a reporter Radia Szczecin sprawdził, co w tym czasie udało się zrobić miejscowym urzędnikom.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Sauna ma powstać w okolicach plaży centralnej. Z taką inicjatywą wyszedł latem ubiegłego roku radny Kamil Barwinek.- Mam nadzieję, że sauna by się u nas przyjęła, byłaby dodatkową atrakcją. Coś, co wyróżniałoby nasze miasto na tle innych miast nadmorskich. Z powodzeniem właśnie działa to w Sopocie - wskazał.Samą inwestycję muszą poprzedzić zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Michał Kujaczyński, rzecznik ratusza tłumaczy, na jakim etapie jest cała procedura.- Zmiany w planie zostały przez radnych wywołane, plan jest uzgodniony, jest już praktycznie gotowy, będzie wyłożony, będzie można składać do niego uwagi i cała dalsza procedura planistyczna będzie się toczyć - zapowiedział.Zmiany w planie mają zostać zatwierdzone jeszcze w tym roku. Aby doprowadzić do realizacji konieczne będzie uzyskanie jeszcze zgody Urzędu Morskiego oraz pozwolenia na budowę.Realnym terminem rozpoczęcia prac jest rok 2026.