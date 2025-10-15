Będą nowe zasady uzyskiwania bonifikat przy wykupie mieszkań

Fot. pixabay.com / Sephelonor (CC0 domena publiczna)

Przygotowany przez Miasto Szczecin projekt Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na lata 2026-2030 zostanie poddany publicznej debacie.

Zapowiedział to w programie interwencyjnym "Czas Reakcji" przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa radny Andrzej Radziwinowicz. W jego ocenie sporo wątpliwości - w tym programie - budzą przede wszystkim nowe zasady uzyskiwania bonifikat przy wykupie mieszkań komunalnych.



- Będziemy starali się wypracować rozwiązanie, które będzie jak najbardziej fair wobec tych mieszkańców, którzy remontowali te mieszkania. Za setki tysięcy złotych każdy. Chcemy, żeby zachowali te zasady, na których wchodzili w ten program, a nie żebyśmy zasady zmieniali w trakcie gry - podkreślał Radziwinowicz.



W ocenie Andrzeja Radziwinowicza, najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby utrzymanie części zasad dziś w programie tym obowiązujących.



- Jeśli taka osoba mieszka tam 5 lat, ale fizycznie go wykupi za 15 lat, to żebyśmy ją liczyli wtedy tak, jakby miała 20-letni staż i według zasad, które obowiązują na dzień dzisiejszy, czyli dostanie 95 proc. bonifikaty - dodał Radziwinowicz.



Andrzej Radziwinowicz zapowiedział zwołanie w tej sprawie Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa - jeszcze przed kolejną sesją Rady Miasta.



Autorka edycji: Joanna Chajdas