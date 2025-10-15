Mieszkańcy Świnoujścia zadecydują o fajerwerkach na miejskim Sylwestrze

Czy na miejskim Sylwestrze w Świnoujściu będą fajerwerki? O tym zdecydować mają mieszkańcy w konsultacjach społecznych, które szykuje samorząd.

Edycja tekstu: Michał Król

Miasto kilka lat temu zapowiadało, że na miejskich uroczystościach pokazów pirotechnicznych już nie będzie. W historii Świnoujścia takie powitanie roku już się zdarzały. Tym razem o formie świętowania zdecydują wyspiarze.- Szczerze mówiąc mi jest obojętne. To jest jeden dzień w roku. Nam osobiście to nie przeszkadza, ale wiem, że są ludzie, którym to będzie przeszkadzało. Mają zwierzaki, a zwierzaki się boją, więc jakby nie mam zdania konkretnego w tym temacie. - Nie każdy lubi fajerwerki, tym bardziej, że są psy, zwierzęta. Lepiej lasery dla zwierząt. Ja bym wolał fajerwerki, ale jak to lubi. - Mnie to jest obojętnie, co oni tam robią. Mi nie przeszkadza, mogą robić co chcą. - Powinny być fajerwerki, bo tak bez tego to ani rusz - mówią mieszkańcy.Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji świnoujski samorząd ma ogłosić jeszcze dziś.