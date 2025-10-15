Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Mieszkańcy Świnoujścia zadecydują o fajerwerkach na miejskim Sylwestrze

Region Joanna Maraszek

Fot. pixabay.com / nguyentuanhung (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / nguyentuanhung (CC0 domena publiczna)
Czy na miejskim Sylwestrze w Świnoujściu będą fajerwerki? O tym zdecydować mają mieszkańcy w konsultacjach społecznych, które szykuje samorząd.
Miasto kilka lat temu zapowiadało, że na miejskich uroczystościach pokazów pirotechnicznych już nie będzie. W historii Świnoujścia takie powitanie roku już się zdarzały. Tym razem o formie świętowania zdecydują wyspiarze.

- Szczerze mówiąc mi jest obojętne. To jest jeden dzień w roku. Nam osobiście to nie przeszkadza, ale wiem, że są ludzie, którym to będzie przeszkadzało. Mają zwierzaki, a zwierzaki się boją, więc jakby nie mam zdania konkretnego w tym temacie. - Nie każdy lubi fajerwerki, tym bardziej, że są psy, zwierzęta. Lepiej lasery dla zwierząt. Ja bym wolał fajerwerki, ale jak to lubi. - Mnie to jest obojętnie, co oni tam robią. Mi nie przeszkadza, mogą robić co chcą. - Powinny być fajerwerki, bo tak bez tego to ani rusz - mówią mieszkańcy.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji świnoujski samorząd ma ogłosić jeszcze dziś.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od przedwczoraj oglądane 49578 razy)
  2. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4968 razy)
  3. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4922 razy)
  4. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4738 razy)
  5. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od wczoraj oglądane 3193 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W okresie jesiennym gołębie nie potrzebują dokarmiania. To może im zaszkodzić [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kilkanaście drzew przeznaczonych do wycinki uniknie topora [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Kęsik
Schronisko Feniks szykuje się na zimę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Ratownictwa Medycznego - w Szczecinie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urszula Pańka

Najnowsze podcasty