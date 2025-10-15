Zmiany w zasadach wjazdu na teren Cmentarza Centralnego

Od przyszłego tygodnia zmienią się zasady wjazdu na teren szczecińskiego Cmentarza Centralnego.
To w związku z przygotowaniami do dnia Wszystkich Świętych i zwiększonym ruchem w okolicy największej w mieście nekropolii.
Zmiany obowiązywać będą od soboty 25 października. W ten dzień wjazdy odbywać się będą tak jak w dni robocze, czyli od godziny 7 do 21. Od 30 października na cmentarz wjechać mogą jedynie kondukty pogrzebowe.
W dniu Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny nie będzie można wjechać samochodem na teren nekropolii.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
