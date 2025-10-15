Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zmiany w zasadach wjazdu na teren Cmentarza Centralnego

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od przyszłego tygodnia zmienią się zasady wjazdu na teren szczecińskiego Cmentarza Centralnego.
To w związku z przygotowaniami do dnia Wszystkich Świętych i zwiększonym ruchem w okolicy największej w mieście nekropolii.

Zmiany obowiązywać będą od soboty 25 października. W ten dzień wjazdy odbywać się będą tak jak w dni robocze, czyli od godziny 7 do 21. Od 30 października na cmentarz wjechać mogą jedynie kondukty pogrzebowe.

W dniu Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny nie będzie można wjechać samochodem na teren nekropolii.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Najnowsze podcasty