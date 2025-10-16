Dofinansowanie dla szpitala w Choszcznie

Prawie 3 miliony złotych trafi do szpitala powiatowego w Choszcznie. To dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.
Środki zostaną przeznaczone na modernizację budynku lecznicy i doposażenie poradni: laryngologicznej, urologicznej oraz ginekologiczno-położniczej.
Zmodernizowany zostanie nieużytkowany do tej pory budynek przy ul. Niedziałkowskiego. Powstaną tam cztery poradnie: urologiczna, endokrynologiczna, okulistyczna i gastroenterologiczna
Wartość całego projektu to ponad 4 mln złotych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Zmodernizowany zostanie nieużytkowany do tej pory budynek przy ul. Niedziałkowskiego. Powstaną tam cztery poradnie: urologiczna, endokrynologiczna, okulistyczna i gastroenterologiczna
Wartość całego projektu to ponad 4 mln złotych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna