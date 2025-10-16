Można składać wnioski na abonament w parkingowcu KW 36

Ruszył nabór wniosków o abonament w parkingowcu przy ul. Małkowskiego w Szczecinie.
Jeśli liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc, o przydziale abonamentów zdecyduje publiczne losowanie.
Parking zostanie oficjalnie otwarty 27 października o godz. 14. Przez tydzień będzie dostępny za darmo. Opłaty zaczną obowiązywać od 3 listopada.
Postój w parkingowcu będzie płatny we wszystkie dni robocze, soboty, niedziele oraz święta. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 4 złote.
Dwupoziomowy parking ma 262 miejsca postojowe.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
