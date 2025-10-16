RSnW: jubileusz Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego obchodzi 40-lecie istnienia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Zarówno kiedyś, jak i dziś to miejsce, które daje duże możliwości rozwoju - przekonywał prof. US Tomasz Czapiewski.- Na pewno sukcesem są studenci, którzy kończyli studia w naszej jednostce. Myślę, że zbliżamy się do 10 tysięcy absolwentów w ciągu 40 lat, oczywiście różnych kierunków - powiedział.- Siłą naszego instytutu jest to, że spotyka się w nim wielu praktyków - dodała dr Dorota Kowalewska.- Potrafimy połączyć aspekt praktyczny z teorią. I to jest wyzwanie dzisiejszego czasu - oceniła.Głównym punktem obchodów jubileuszu będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Politologia w Polsce: doświadczenia – wyzwania – perspektywy”.Wydarzenie odbędzie się 22 października.