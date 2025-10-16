Sylwestrowe fajerwerki pod nadzorem samorządu Świnoujścia

Kampania informacyjna i kontrole stoisk z fajerwerkami - samorząd Świnoujścia w tym roku zamierza edukować mieszkańców odnośnie używania sztucznych ogni i pilnować, by nie dostały się do rąk nieletnich.

- W grudniu przeprowadzimy bardzo szeroką kampanię informacyjną proszącą mieszkańców, aby powstrzymali się od strzelania z fajerwerków. Docelowo zastanawiamy się - jako samorząd - także nad inną formą przywitania nowego roku. Być może piękne pokazy laserowe, a być może tzw. ciche fajerwerki - zapowiedział.

Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu przyznaje, że petardy i fajerwerki są dla miasta uciążliwe.Samorząd o tym, czy w czasie miejskiego sylwestra będą fajerwerki zdecyduje po konsultacjach społecznych, które ruszą w listopadzie.