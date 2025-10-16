Konferencja "SmartUP! High Tide 2025" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Czy sukces buduje wizjoner, czy zgrany zespół? Jak uniknąć kosztownych porażek i wykorzystać AI jako realne wsparcie biznesu? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy trzeciej edycji konferencji "SmartUP! High Tide 2025".

- To właśnie w start-upach bardzo często rozwijają się nowe technologie - tłumaczył Paweł Szeremet, kierownik Biura ds. Innowacyjności, Nauki i Inteligentnych Specjalizacji w Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.



- Chcielibyśmy, żeby województwo zachodniopomorskie nowymi technologiami w różnych obszarach stało. Dlatego dokładamy cegiełkę chociażby w taki sposób, że organizujemy tego typu konferencję, gdzie środowisko start-up'owe może się spotkać, może poszukać ciekawych wykładów, ale może też porozmawiać ze sobą - powiedział.



- Moja marka zaczynała jako start-up - dodała Daria Prochenka, założycielka marki kosmetyków Clochee.



- Zgłosiliśmy się do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, żeby pozyskać kapitał na start. Udało się, więc na początku marka była dwuosobowa, rozrosła się i w tym roku będziemy obchodzić swoje 12 urodziny - zaznaczyła Prochenka.



W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników.



