Jak zainteresować młodzież branżą energetyczną? Zaprosić ich na EduPower [WIDEO, ZDJĘCIA]

To wydarzenie, które łączy biznes, edukację i władze samorządowe. Mowa o EduPower, które odbywa się w szczecińskiej Netto Arenie.

Edycja tekstu: Michał Król

W programie panele dyskusyjne, warsztaty i szkolenia - tłumaczył Witold Szczepkowski, organizator.- Staramy się robić takie spotkanie dla młodzieży, żeby pokazać im branżę energetyczną z dużym naciskiem na branżę energetyki odnawialnej. Żeby pokazać, jak fantastyczne jest to miejsce do pracy, do rozwijania swoich kompetencji i do rozwoju - mówi Szczepkowski.W tym roku EduPower połączyło siły z konferencją Energia Miasta Szczecin - powiedział Maciej Homis, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia.- Chcemy, żeby to była taka przestrzeń wymiany doświadczeń i synergii, pomiędzy światem biznesu, samorządów i nauki. Tak, żeby jeszcze efektywniej funkcjonować w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miejskiej - mówi Homis.Wydarzenie potrwa do godziny 17.