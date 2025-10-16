Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Jak zainteresować młodzież branżą energetyczną? Zaprosić ich na EduPower [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
To wydarzenie, które łączy biznes, edukację i władze samorządowe. Mowa o EduPower, które odbywa się w szczecińskiej Netto Arenie.
W programie panele dyskusyjne, warsztaty i szkolenia - tłumaczył Witold Szczepkowski, organizator.

- Staramy się robić takie spotkanie dla młodzieży, żeby pokazać im branżę energetyczną z dużym naciskiem na branżę energetyki odnawialnej. Żeby pokazać, jak fantastyczne jest to miejsce do pracy, do rozwijania swoich kompetencji i do rozwoju - mówi Szczepkowski.

W tym roku EduPower połączyło siły z konferencją Energia Miasta Szczecin - powiedział Maciej Homis, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia.

- Chcemy, żeby to była taka przestrzeń wymiany doświadczeń i synergii, pomiędzy światem biznesu, samorządów i nauki. Tak, żeby jeszcze efektywniej funkcjonować w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miejskiej - mówi Homis.

Wydarzenie potrwa do godziny 17.

Edycja tekstu: Michał Król
W programie panele dyskusyjne, warsztaty i szkolenia - tłumaczył Witold Szczepkowski, organizator.
W tym roku EduPower połączyło siły z konferencją Energia Miasta Szczecin - powiedział Maciej Homis, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od 13 października oglądane 49750 razy)
  2. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4812 razy)
  3. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od przedwczoraj oglądane 3636 razy)
  4. Prezydent Szczecina nagrodził nauczycieli
    (od 13 października oglądane 2888 razy)
  5. Strefa Dobrych Myśli w Szczecinie. Nowe miejsce wsparcia i inspiracji
    (od 11 października oglądane 2872 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W całej Polsce trwa bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Autonomiczny bus kursujący po Cmentarzu Centralnym? Jest taki pomysł [WIDEO]
Jak zainteresować młodzież branżą energetyczną? Zaprosić ich na EduPower [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Bulsa
W okresie jesiennym gołębie nie potrzebują dokarmiania. To może im zaszkodzić [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kilkanaście drzew przeznaczonych do wycinki uniknie topora [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty