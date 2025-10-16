Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Policja szuka zaginionej 78-latki

Region Anna Pałamar

Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Szczecińscy policjanci pilnie poszukują zaginionej Nadii Demczenko.
78-letnia kobieta wyszła środę po południu z mieszkania swojej córki przy ul. Łabędziej i od tej pory nie kontaktowała się z rodziną.

Kobieta ma około 150 cm wzrostu i krótkie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w granatowy dres i czarną kamizelkę. 78-latka cierpi na demencję i nie ma przy sobie telefonu.

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu proszone są o kontakt z komisariatem policji Szczecin - Nad Odrą pod numerem telefonu 47 78 19 104.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od 13 października oglądane 49750 razy)
  2. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4812 razy)
  3. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od przedwczoraj oglądane 3636 razy)
  4. Prezydent Szczecina nagrodził nauczycieli
    (od 13 października oglądane 2888 razy)
  5. Strefa Dobrych Myśli w Szczecinie. Nowe miejsce wsparcia i inspiracji
    (od 11 października oglądane 2872 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Autreklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W całej Polsce trwa bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Autonomiczny bus kursujący po Cmentarzu Centralnym? Jest taki pomysł [WIDEO]
Jak zainteresować młodzież branżą energetyczną? Zaprosić ich na EduPower [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Bulsa
W okresie jesiennym gołębie nie potrzebują dokarmiania. To może im zaszkodzić [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kilkanaście drzew przeznaczonych do wycinki uniknie topora [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty