Policja szuka zaginionej 78-latki

Szczecińscy policjanci pilnie poszukują zaginionej Nadii Demczenko.

pod numerem telefonu 47 78 19 104

Edycja tekstu: Michał Król

78-letnia kobieta wyszła środę po południu z mieszkania swojej córki przy ul. Łabędziej i od tej pory nie kontaktowała się z rodziną.Kobieta ma około 150 cm wzrostu i krótkie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w granatowy dres i czarną kamizelkę. 78-latka cierpi na demencję i nie ma przy sobie telefonu.Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu proszone są o kontakt z komisariatem policji Szczecin - Nad Odrą