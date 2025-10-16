Festyny profilaktyczne. Jak ustrzec się przed "cichym zabójcą"?

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Nazywany jest „cichym zabójcą” - czad - może być śmiertelnym zagrożeniem. O tym, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w sezonie grzewczym mogli przekonać się mieszkańcy regionu w ramach akcji „Czujne Zachodniopomorskie”.

Festyny profilaktyczne zostały zorganizowane w 20 miejscowościach w regionie. W Kołobrzegu przed zagrożeniem ostrzegali miejscowi strażacy. Młodszy brygadier Krzysztof Azierski, komendant kołobrzeskiej straży pożarnej zaznacza, na co zwrócić uwagę w naszych mieszkaniach i domach.



- Kontrolę, dozorowanie, przeglądy techniczne urządzeń, w których dochodzi do spalania, dokonywać okresowych przeglądów przewodów kominowych, wentylacyjnych.



W ramach akcji rozdawane były także bezpłatnie czujniki tlenku węgla dla mieszkańców.



- My mamy w domu taki czujnik, ale myślę, że jak na dwóch piętrach będzie to też będzie bezpiecznie. - Ile ludzi rocznie ginie z tego powodu, że kilka złotych nie wydali na ochronę swojego życia - mówią mieszkańcy.



Choć tegoroczny sezon grzewczy dopiero się rozpoczął, to strażacy już odnotowują pierwsze wyjazdy do podejrzeń zatrucia czadem. W poprzednim roku zanotowali ponad 4300 takich interwencji.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski