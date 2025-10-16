Trzeba powtórzyć konkurs na zastępcę dyrektora Wydziału Kultury w magistracie

Anna Wolska nie zdecydowała się na objęcie stanowiska zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. To też oznacza, że konieczne będzie powtórzenie postępowania konkursowego na wyłonienie kolejnego kandydata.

- Ławka jest bardzo krótka - uważa zastępca prezydenta Miasta Szczecin Marcin Biskupski. - Kwestie finansowe odgrywają rolę. Być może bardzo wielu naprawdę dobrych menadżerów kultury nie chce zmieniać swojego miejsca pracy, bo czują się jednak dobrze tam, gdzie pracują pewnie od dłuższego czasu.





Obecnie trwa nabór na dyrektora wydziału, we wtorek minął termin na składanie kandydatur.



- Zainteresowanie tym stanowiskiem jest niewielkie - przyznaje Marta Kufel z Urzędu Miasta Szczecin. - Mówimy oczywiście o dwóch ofertach, które wpłynęły do 14 października. Oczywiście zawsze jest możliwość, że kolejne wpłyną jeszcze pocztą. Natomiast dotychczasowa praktyka pokazuje, że kandydaci, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w tego typu postępowaniach, raczej mieszczą się w tych terminach, które są wyznaczone w danym ogłoszeniu o konkursie.





Problem z obsadzeniem stanowiska dyrektora jest także w Willi Lentza. Od lutego - pomimo kilkukrotnych prób - nie udało się wyłonić nowego gospodarza tej jednostki kultury. Prezydent Szczecina chce powierzyć to stanowisko dr hab. Uniwersytetu Szczecińskiego Urszuli Chęcińskiej. Wystąpił o zaopiniowanie tej kandydatury do stowarzyszeń zawodowych i twórczych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski