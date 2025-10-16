Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Trzeba powtórzyć konkurs na zastępcę dyrektora Wydziału Kultury w magistracie

Region Weronika Łyczywek

Zdjęcie archiwalne. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zdjęcie archiwalne. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Anna Wolska nie zdecydowała się na objęcie stanowiska zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. To też oznacza, że konieczne będzie powtórzenie postępowania konkursowego na wyłonienie kolejnego kandydata.
Nieoficjalnie: nowa zastępczyni dyrektora Wydziału Kultury zrezygnowała ze stanowiska

Nieoficjalnie: nowa zastępczyni dyrektora Wydziału Kultury zrezygnowała ze stanowiska

- Ławka jest bardzo krótka - uważa zastępca prezydenta Miasta Szczecin Marcin Biskupski. - Kwestie finansowe odgrywają rolę. Być może bardzo wielu naprawdę dobrych menadżerów kultury nie chce zmieniać swojego miejsca pracy, bo czują się jednak dobrze tam, gdzie pracują pewnie od dłuższego czasu.

Obecnie trwa nabór na dyrektora wydziału, we wtorek minął termin na składanie kandydatur.

- Zainteresowanie tym stanowiskiem jest niewielkie - przyznaje Marta Kufel z Urzędu Miasta Szczecin. - Mówimy oczywiście o dwóch ofertach, które wpłynęły do 14 października. Oczywiście zawsze jest możliwość, że kolejne wpłyną jeszcze pocztą. Natomiast dotychczasowa praktyka pokazuje, że kandydaci, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w tego typu postępowaniach, raczej mieszczą się w tych terminach, które są wyznaczone w danym ogłoszeniu o konkursie.

Problem z obsadzeniem stanowiska dyrektora jest także w Willi Lentza. Od lutego - pomimo kilkukrotnych prób - nie udało się wyłonić nowego gospodarza tej jednostki kultury. Prezydent Szczecina chce powierzyć to stanowisko dr hab. Uniwersytetu Szczecińskiego Urszuli Chęcińskiej. Wystąpił o zaopiniowanie tej kandydatury do stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Ławka jest bardzo krótka - uważa zastępca prezydenta Miasta Szczecin Marcin Biskupski.
- Zainteresowanie tym stanowiskiem jest niewielkie - przyznaje Marta Kufel z Urzędu Miasta Szczecin.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od 13 października oglądane 49775 razy)
  2. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od 14 października oglądane 3657 razy)
  3. Prezydent Szczecina nagrodził nauczycieli
    (od 13 października oglądane 2920 razy)
  4. Strefa Dobrych Myśli w Szczecinie. Nowe miejsce wsparcia i inspiracji
    (od 11 października oglądane 2884 razy)
  5. Miasto nie ma pieniędzy, więc miejskiego Sylwestra nie będzie
    (od przedwczoraj oglądane 2484 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autreklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W całej Polsce trwa bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Autonomiczny bus kursujący po Cmentarzu Centralnym? Jest taki pomysł [WIDEO]
Jak zainteresować młodzież branżą energetyczną? Zaprosić ich na EduPower [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Bulsa
W okresie jesiennym gołębie nie potrzebują dokarmiania. To może im zaszkodzić [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kilkanaście drzew przeznaczonych do wycinki uniknie topora [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty