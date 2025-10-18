Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

W serialu "Heweliusz" będą wplecione "fajne szczecińskie elementy"

Region Kamila Kozioł

Kadr z trailera "Heweliusz". Mat. Netflix Polska
Kadr z trailera "Heweliusz". Mat. Netflix Polska
Paula Ewa Krawczyk, charakteryzatorka do spraw scen masowych w serialu "Heweliusz". Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Paula Ewa Krawczyk, charakteryzatorka do spraw scen masowych w serialu "Heweliusz". Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Przygotowała do gry na planie zdjęciowym kilkuset statystów - o swojej pracy opowiada szczecinianka Paula Ewa Krawczyk. To ona była charakteryzatorką do spraw scen masowych w serialu "Heweliusz", kręconym m.in. w naszym mieście.
Przedpremierowy pokaz serialu Heweliusz w sobotę

Przedpremierowy pokaz serialu "Heweliusz" w sobotę

Tragedia "Jana Heweliusza" wraca w książce i serialu [ZDJĘCIA]
"Ostatni rejs Heweliusza" - reportaż Marka Synowieckiego (TS 12453)
"Mówili o nim Jan Heweliusz" - audycja Zbigniewa Plesnera (TS 12569)
"Wyjść dwie godziny później" - reportaż Katarzyny Wolnik-Sayny
To do mnie należała decyzja czy obcinamy włosy, czy doklejamy wąsy i jaki będzie makijaż, a inspiracją były wspomnienia z dzieciństwa - mówi Paula Ewa Krawczyk.

- Ciemne niebieskie powieki, różowe policzki i ciemne wąskie brwi. Do tego taki fartuch czerwony w białe kropki. Tak mi się kojarzy pani z mięsnego albo ze spożywczego z tamtych czasów - mówi Krawczyk.

Momentami plan zdjęciowy wyglądał jak żywcem wyjęty z lat 90. - dodaje charakteryzatorka.

- Cała ta inscenizacja, dodatkowo ucharakteryzowani aktorzy, statyści, to wszystko tworzyło piękne tło. Będą też wplecione fajne szczecińskie elementy, które tutaj są głównie z naszego miasta. Tego nie mogę zdradzić, to będzie dopiero widoczne w serialu - mówi Paula Ewa Krawczyk.

Przedpremierowy pokaz serialu Netflixa pt. "Heweliusz" odbędzie się w sobotę w szczecińskiej Filharmonii. Widzowie zobaczą dwa pierwsze odcinki.

Premiera serialu na platformie Netfilx - 5 listopada.


Edycja tekstu: Michał Król
To do mnie należała decyzja czy obcinamy włosy, czy doklejamy wąsy i jaki będzie makijaż, a inspiracją były wspomnienia z dzieciństwa - mówi Paula Ewa Krawczyk.
Momentami plan zdjęciowy wyglądał jak żywcem wyjęty z lat 90. - dodaje Krawczyk.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od 13 października oglądane 49836 razy)
  2. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od przedwczoraj oglądane 4765 razy)
  3. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od wczoraj oglądane 4018 razy)
  4. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od 14 października oglądane 3773 razy)
  5. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od wczoraj oglądane 3765 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00

radioszczecin.tv

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii inwestuje w medycynę nuklearną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Zadworny
W całej Polsce trwa bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Autonomiczny bus kursujący po Cmentarzu Centralnym? Jest taki pomysł [WIDEO]
Jak zainteresować młodzież branżą energetyczną? Zaprosić ich na EduPower [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty