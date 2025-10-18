W serialu "Heweliusz" będą wplecione "fajne szczecińskie elementy"

Przygotowała do gry na planie zdjęciowym kilkuset statystów - o swojej pracy opowiada szczecinianka Paula Ewa Krawczyk. To ona była charakteryzatorką do spraw scen masowych w serialu "Heweliusz", kręconym m.in. w naszym mieście.

Przedpremierowy pokaz serialu Netflixa pt. "Heweliusz" odbędzie się w sobotę w szczecińskiej Filharmonii. Widzowie zobaczą dwa pierwsze odcinki.





Premiera serialu na platformie Netfilx - 5 listopada.









Edycja tekstu: Michał Król

To do mnie należała decyzja czy obcinamy włosy, czy doklejamy wąsy i jaki będzie makijaż, a inspiracją były wspomnienia z dzieciństwa - mówi Paula Ewa Krawczyk.- Ciemne niebieskie powieki, różowe policzki i ciemne wąskie brwi. Do tego taki fartuch czerwony w białe kropki. Tak mi się kojarzy pani z mięsnego albo ze spożywczego z tamtych czasów - mówi Krawczyk.Momentami plan zdjęciowy wyglądał jak żywcem wyjęty z lat 90. - dodaje charakteryzatorka.- Cała ta inscenizacja, dodatkowo ucharakteryzowani aktorzy, statyści, to wszystko tworzyło piękne tło. Będą też wplecione fajne szczecińskie elementy, które tutaj są głównie z naszego miasta. Tego nie mogę zdradzić, to będzie dopiero widoczne w serialu - mówi Paula Ewa Krawczyk.