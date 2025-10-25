Za tydzień Wszystkich Świętych. Przy cmentarzach ponad setka punktów handlowych

Za tydzień 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku, przed szczecińskimi cmentarzami, będzie można kupić kwiaty i znicze.
Przygotowano 112 punktów handlowych. Najwięcej, 93, będzie przy Cmentarzu Centralnym. Zakupy będzie można zrobić wzdłuż ulicy Ku Słońcu, a także na Mieszka I i Dworskiej.
Na Cmentarzu w Dąbiu będzie 13 punktów, w Zdrojach - 5, a przy Cmentarzu Zachodnim na Bronowickiej - jeden. Większość będzie funkcjonować od 29 października do 2 listopada, oprócz ulicy Ku Słońcu, tam handel odbywać się będzie tylko do 1 listopada.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Na Cmentarzu w Dąbiu będzie 13 punktów, w Zdrojach - 5, a przy Cmentarzu Zachodnim na Bronowickiej - jeden. Większość będzie funkcjonować od 29 października do 2 listopada, oprócz ulicy Ku Słońcu, tam handel odbywać się będzie tylko do 1 listopada.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski