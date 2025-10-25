Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Za tydzień Wszystkich Świętych. Przy cmentarzach ponad setka punktów handlowych

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Za tydzień 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku, przed szczecińskimi cmentarzami, będzie można kupić kwiaty i znicze.
Przygotowano 112 punktów handlowych. Najwięcej, 93, będzie przy Cmentarzu Centralnym. Zakupy będzie można zrobić wzdłuż ulicy Ku Słońcu, a także na Mieszka I i Dworskiej.

Na Cmentarzu w Dąbiu będzie 13 punktów, w Zdrojach - 5, a przy Cmentarzu Zachodnim na Bronowickiej - jeden. Większość będzie funkcjonować od 29 października do 2 listopada, oprócz ulicy Ku Słońcu, tam handel odbywać się będzie tylko do 1 listopada.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najnowsze podcasty