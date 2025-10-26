Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Goście Kawiarenki komentują polityczne konwencje

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To były dwa gorące politycznie dni. W piątek i sobotę w Katowicach odbyła się dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem: „Myśląc Polska”. Natomiast na sobotniej konwencji w Warszawie Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska.
- To były dwie różne konwencje - ocenił w audycji "Kawiarenka polityczna" Krzysztof Romianowski, radny Szczecina, szef klubu radnych PiS. - Jedna profesjonalna, w której byli eksperci, paneliści, debaty, czyli konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Tu daje 10 na 10, nie jest to zaskoczeniem. Natomiast druga konwencja, która miała posłużyć tylko i wyłącznie zmianie nazwy z Koalicji Obywatelskiej na Koalicję Obywatelską, więc tutaj to 1 i to tak jest za dużo.

- Konwencja Koalicji Obywatelskiej zrealizowała swoje założenia - przekonywał Artur Nycz z KO, radny sejmiku. - Ja myślę, że te 10 na 10 to jest oczywistość. Jeśli chodzi o konwencję Prawa i Sprawiedliwości, to w założeniach miała być konwencja programowa, więc mieliśmy się dowiedzieć również tego, w jakim kierunku Prawo i Sprawiedliwość chce nasze państwo prowadzić, no i czego się dowiedzieliśmy?

W trakcie konwencji Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzono ponad setkę debat dotyczących m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Na podstawie tych dyskusji ma powstać nowy program wyborczy partii. Dzisiaj politycy KO mają spotkać się w Centrum Nauki Kopernik, gdzie wraz z ekspertami wezmą udział w szeregu paneli tematycznych pod hasłem „Demokracja równych szans”.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
