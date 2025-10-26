Goście Kawiarenki komentują polityczne konwencje

To były dwa gorące politycznie dni. W piątek i sobotę w Katowicach odbyła się dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem: „Myśląc Polska”. Natomiast na sobotniej konwencji w Warszawie Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska.
- Konwencja Koalicji Obywatelskiej zrealizowała swoje założenia - przekonywał Artur Nycz z KO, radny sejmiku. - Ja myślę, że te 10 na 10 to jest oczywistość. Jeśli chodzi o konwencję Prawa i Sprawiedliwości, to w założeniach miała być konwencja programowa, więc mieliśmy się dowiedzieć również tego, w jakim kierunku Prawo i Sprawiedliwość chce nasze państwo prowadzić, no i czego się dowiedzieliśmy?
W trakcie konwencji Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzono ponad setkę debat dotyczących m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Na podstawie tych dyskusji ma powstać nowy program wyborczy partii. Dzisiaj politycy KO mają spotkać się w Centrum Nauki Kopernik, gdzie wraz z ekspertami wezmą udział w szeregu paneli tematycznych pod hasłem „Demokracja równych szans”.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- To były dwie różne konwencje - ocenił w audycji "Kawiarenka polityczna" Krzysztof Romianowski, radny Szczecina, szef klubu radnych PiS.