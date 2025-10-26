Goście Kawiarenki komentują polityczne konwencje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To były dwa gorące politycznie dni. W piątek i sobotę w Katowicach odbyła się dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem: „Myśląc Polska”. Natomiast na sobotniej konwencji w Warszawie Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska.