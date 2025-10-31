Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Gość Radia Szczecin o symbolice dnia Wszystkich Świętych [ZDJĘCIA]

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Tomasz Dostatni. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"To dzień radosny i wypełniony wspomnieniami - nie tylko o zmarłych" - tak dominikanin, ojciec Tomasz Dostatni, wyjaśnia znaczenie dnia Wszystkich Świętych.
Dominikanin ojciec Tomasz Dostatni

Dominikanin ojciec Tomasz Dostatni

Zgodnie z tradycją - to święto optymistyczne - mówił duchowny w porannej "Rozmowie pod Krawatem" Radia Szczecin.

- Wszystkich Świętych to jest wielka radosna uroczystość. Mamy wspominać wszystkich świętych, którzy tak naprawdę nie są kanonizowani, bo chodzi o ludzi, którzy zmarli, ale są świętymi, w takim znaczeniu, że są blisko Boga i są z Panem Bogiem - podkreśla ojciec Dostatni.

Pamięci bliskich zmarłych poświęcony jest z kolei 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
