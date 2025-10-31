Gość Radia Szczecin o symbolice dnia Wszystkich Świętych [ZDJĘCIA]

"To dzień radosny i wypełniony wspomnieniami - nie tylko o zmarłych" - tak dominikanin, ojciec Tomasz Dostatni, wyjaśnia znaczenie dnia Wszystkich Świętych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Zgodnie z tradycją - to święto optymistyczne - mówił duchowny w porannej "Rozmowie pod Krawatem" Radia Szczecin.- Wszystkich Świętych to jest wielka radosna uroczystość. Mamy wspominać wszystkich świętych, którzy tak naprawdę nie są kanonizowani, bo chodzi o ludzi, którzy zmarli, ale są świętymi, w takim znaczeniu, że są blisko Boga i są z Panem Bogiem - podkreśla ojciec Dostatni.Pamięci bliskich zmarłych poświęcony jest z kolei 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny.