Sedinum | Leszek Herman

Bon ciepłowniczy dla szczecinian. Rusza nabór

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Od poniedziałku 3 listopada będzie można składać wnioski o przyznanie Bonu Ciepłowniczego.
To świadczenie finansowe dla gospodarstw domowych, które korzystają z miejskiej sieci ciepłowniczej. Aby skorzystać ze wsparcia należy spełnić określone kryteria dochodowe. Jeśli zostaną one przekroczone, bon nadal może być przyznany, ale na zasadzie "złotówka za złotówkę". To oznacza, że jego wysokość zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Wysokość świadczenia to od 500 do nawet 1750 złotych. Na złożenie wniosków mieszkańcy Szczecina mają czas do połowy grudnia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

