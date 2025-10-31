Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

"Cmentarz Centralny pięknieje i brzydnie jednocześnie"

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Największa nekropolia w Polsce, czyli Cmentarz Centralny w Szczecinie, stale wymaga wielu prac utrzymaniowych - uważają goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".
W ocenie prezes Stowarzyszenia na rzecz Cmentarza Centralnego Aleksandry Hamberg-Federowicz, potrzeby - powstałego w 1901 roku cmentarza - są ciągle duże.

- Szczególnie od momentu wpisania cmentarza do rejestru zabytków, co miało miejsce w 1985 roku. Coraz większą uwagę się przywiązuje do jego wartości zabytkowych, a nie tylko praktycznych - mówi Hamberg-Federowicz.

Cmentarz Centralny pięknieje i brzydnie jednocześnie - uważa zabytkoznawca z Instytutu Pamięci Narodowej Radosław Walkiewicz. - Bardzo dużo się robi, bo odnawiamy wiele nagrobków, z drugiej jednak strony cmentarz jest przepełniony. Coraz więcej jest grobów, które są w sposób taki techniczny dokładane, przez co one wychodzą poza te historyczne kompozycje - tłumaczy Walkiewicz.

Na szczecińskim Cmentarzu Centralnym w Dniu Wszystkich Świętych - jak co roku - prowadzone będą kwesty na renowację zabytkowych nagrobków.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Szczególnie od momentu wpisania cmentarza do rejestru zabytków, co miało miejsce w 1985 roku. Coraz większą uwagę się przywiązuje do jego wartości zabytkowych, a nie tylko praktycznych - mówi Hamberg-Federowicz.
Cmentarz Centralny pięknieje i brzydnie jednocześnie - uważa zabytkoznawca z Instytutu Pamięci Narodowej Radosław Walkiewicz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5437 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od 27 października oglądane 4024 razy)
  3. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 2820 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na A6
    (od wczoraj oglądane 2626 razy)
  5. Dachowanie w regionie. Dwoje nastolatków nie żyje
    (od 27 października oglądane 2268 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 8:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Akcja "Stroisz". Przeciwdziałanie nielegalnej wycince w lasach i parkach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Anna Szotkowska
Dron antysmogowy ustali czym palisz w piecu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rusza handel pod cmentarzem. Mieszkańcy: jest drożej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policja apeluje o czujność, czyli kradzieże na cmentarzach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piaskiem po uszach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty