Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Największa nekropolia w Polsce, czyli Cmentarz Centralny w Szczecinie, stale wymaga wielu prac utrzymaniowych - uważają goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

W ocenie prezes Stowarzyszenia na rzecz Cmentarza Centralnego Aleksandry Hamberg-Federowicz, potrzeby - powstałego w 1901 roku cmentarza - są ciągle duże.



- Szczególnie od momentu wpisania cmentarza do rejestru zabytków, co miało miejsce w 1985 roku. Coraz większą uwagę się przywiązuje do jego wartości zabytkowych, a nie tylko praktycznych - mówi Hamberg-Federowicz.



Cmentarz Centralny pięknieje i brzydnie jednocześnie - uważa zabytkoznawca z Instytutu Pamięci Narodowej Radosław Walkiewicz. - Bardzo dużo się robi, bo odnawiamy wiele nagrobków, z drugiej jednak strony cmentarz jest przepełniony. Coraz więcej jest grobów, które są w sposób taki techniczny dokładane, przez co one wychodzą poza te historyczne kompozycje - tłumaczy Walkiewicz.



Na szczecińskim Cmentarzu Centralnym w Dniu Wszystkich Świętych - jak co roku - prowadzone będą kwesty na renowację zabytkowych nagrobków.



Autorka edycji: Joanna Chajdas