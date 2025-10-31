Procesja ze świętymi na ulicach Szczecina

"Procesja ze Świętymi" w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Procesja ze świętymi przejdzie w piątek wieczorem ulicami Szczecina.

To tradycyjne wydarzenie odbywające się w wieczór poprzedzający w Kościele Katolickim uroczystość Wszystkich Świętych - mówi organizator procesji ksiądz Tomasz Kancelarczyk.



- Z całego serca zapraszam do uczestnictwa w tej niezwykłej, mistycznej procesji, aby w tych doczesnych szczątkach świętych doświadczyć dotyku nieba, którego pragniemy dla naszych ukochanych zmarłych i dla siebie - podkreśla Kancelarczyk.



Początek procesji przy figurze świętego Jana Pawła II na Jasnych Błoniach o godz. 20.00.



Autorka edycji: Joanna Chajdas