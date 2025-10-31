Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Procesja ze świętymi na ulicach Szczecina

Region Piotr Kołodziejski

"Procesja ze Świętymi" w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
"Procesja ze Świętymi" w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Procesja ze świętymi przejdzie w piątek wieczorem ulicami Szczecina.
To tradycyjne wydarzenie odbywające się w wieczór poprzedzający w Kościele Katolickim uroczystość Wszystkich Świętych - mówi organizator procesji ksiądz Tomasz Kancelarczyk.

- Z całego serca zapraszam do uczestnictwa w tej niezwykłej, mistycznej procesji, aby w tych doczesnych szczątkach świętych doświadczyć dotyku nieba, którego pragniemy dla naszych ukochanych zmarłych i dla siebie - podkreśla Kancelarczyk.

Początek procesji przy figurze świętego Jana Pawła II na Jasnych Błoniach o godz. 20.00.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Procesja ze świętymi przejdzie w piątek wieczorem ulicami Szczecina. To tradycyjne wydarzenie odbywające się w wieczór poprzedzający w Kościele Katolickim uroczystość Wszystkich Świętych - mówi organizator procesji ksiądz Tomasz Kancelarczyk.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5455 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od 27 października oglądane 4071 razy)
  3. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 2913 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na A6
    (od wczoraj oglądane 2751 razy)
  5. Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja
    (od 28 października oglądane 2294 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dominikanin ojciec Tomasz Dostatni
Akcja "Stroisz". Przeciwdziałanie nielegalnej wycince w lasach i parkach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Anna Szotkowska
Dron antysmogowy ustali czym palisz w piecu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rusza handel pod cmentarzem. Mieszkańcy: jest drożej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policja apeluje o czujność, czyli kradzieże na cmentarzach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty