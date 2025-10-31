Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Sedinum | Leszek Herman
Strażacy mieli ręce pełne roboty. Nawałnica nad regionem

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prawie 200 razy - w ciągu ostatnich godzin - interweniowali zachodniopomorscy strażacy przy usuwaniu z dróg powalonych drzew, konarów i gałęzi.
To skutek nawałnic, jakie przeszły w ciągu minionej doby nad naszym regionem. Zdarzenia drogowe, to nie jedyne wezwania - informuje asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

- W siedmiu przypadkach konieczne też było wypompowanie wody z zalanych pomieszczeń. W żadnym ze zdarzeń nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych - dodaje Schacht.

Zachodniopomorscy strażacy najczęściej interweniowali w okolicach Sławna, Koszalina i Kołobrzegu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Dodaj komentarz

