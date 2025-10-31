Prokuraturze nie podobają się opłaty cmentarne w regionie

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zakwestionowała pobór części opłat cmentarnych w pięciu miastach regionu - Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinku, Wałczu i Sławnie.
Wystąpiła do samorządów o zmianę lokalnych przepisów. Nie wszystkie to zrobiły.
W Koszalinie prokurator prowadząca postępowanie zakwestionowała pobieranie opłat m.in. za: dochowanie do grobu murowanego, wytyczenie grobu i ustalenie warunków montażu nagrobka. Koszalin odmówił zmiany przepisów. Szczecinek z kolei w ogóle nie zareagował na prokuratorski wniosek o zmianę lokalnego prawa.
Rada Miasta w Kołobrzegu w środę uchwaliła nowy regulamin cmentarza, porządkując kwestię wjazdu na nekropolię. Cennik ma się zmienić zarządzeniem prezydent miasta.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
