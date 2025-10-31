Prokuraturze nie podobają się opłaty cmentarne w regionie

Zdjęcie archiwalne. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zakwestionowała pobór części opłat cmentarnych w pięciu miastach regionu - Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinku, Wałczu i Sławnie.