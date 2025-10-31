Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Po wizycie u sąsiadów trafili do aresztu

Region

Fot. KPP Szczecinek
Fot. KPP Szczecinek
Wizyta u sąsiadów skończyła się ośmioma zarzutami i trzymiesięcznym aresztem. Policjanci ze Szczecinka zatrzymali dwóch braci - 28 i 29-latka.
Pijani mężczyźni zaatakowali parę swoich sąsiadów, którzy organizowali w swoim mieszkaniu libację alkoholową. Sprawcy bili pięściami po głowie i kopali 42-latka. Zaatakowali też jego 44-letnią partnerkę - uderzyli ją w głowę haczką ogrodową.

Bracia byli już wcześniej karani. Jeden opuścił więzienie w maju, drugi w sierpniu. Starszy z braci usłyszał osiem zarzutów, młodszy - pięć.

Grozi im do pięciu lat więzienia.

