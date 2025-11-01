Ruszyła coroczna pomoc dla osób w kryzysie bezdomności [LISTA MIEJSC]

Rusza Pogotowie Zimowe w Szczecinie. To wspólna akcja służb miejskich - m.in. Centrum Usług Społecznych, ratowników, policji i straży miejskiej. Chodzi o pomoc osobom w kryzysie bezdomności, dla których okres jesienno-zimowy jest szczególnie trudny.
Osoby w kryzysie bezdomności w zależności od potrzeb mogą zgłosić się do różnych placówek - ogrzewalni, noclegowni lub schronisk - wyjaśnia Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej.
- Ogrzewalnia to takie miejsce pierwszego kontaktu, w którym osoba w kryzysie może schronić się na kilka godzin, ogrzać, wypić coś ciepłego. Miejsca w noclegowniach, do których też osoba w kryzysie bezdomności może zgłosić się bez skierowania, spędzić tam noc - mówi Homis.
Z kolei przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe dopiero po podpisaniu kontraktu socjalnego. Służby będą przez całą zimę będą patrolować ulice Szczecina i zachęcać do skorzystania z pomocy - dodaje rzecznik miasta ds. pomocy społecznej.
- Służby regularnie patrolują miejsca w których wiemy, że te osoby przebywają. Reagujemy też na sygnały od mieszkańców. Organizujemy wyjazdy, jest to moment bardzo intensywnej pracy - mówi Homis.
Placówki zapewniające wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności:
Schroniska:
Adresy placówek:
Schronisko "Feniks", ul. Zamknięta 5, - 50 miejsc,
Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - 40 miejsc,
Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24; - 25 miejsc,
Schronisko dla Kobiet i matek z dziećmi "Caritas", ul. Piaseczna 4 ; - 25 miejsc,
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9 (z filią w Podgrodziu); - 105 miejsc.
Noclegownie:
Adresy placówek:
„Stowarzyszenie Feniks”, ul. Zamknięta 5 - 45 miejsc,
"Caritas":
tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12, Police - 10 miejsc
ul. Racibora 62 – 20 miejsc.
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tczewska 32 – 25 miejsc
Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz wymienić odzież.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin – 17 miejsc
Inne rodzaje wsparcia:
Łaźnia
Punkt socjalny dla osób, które chciałyby skorzystać łaźni prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż. Do skorzystania z pomocy konieczne jest uzyskanie skierowania z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR. Łaźnia otwarta jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 7-15.
Punkt Socjalny Polskiego Czerwonego Krzyża
al. Wojska Polskiego 63, Szczecin
Możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)
Ogrzewalnia - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
J.H Dąbrowskiego 22-23
tel. 91 48 36 923
Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych
Stowarzyszenie Feniks udziela wsparcia medycznego dla osób w kryzysie bezdomności, dla mieszkańcom schronisk oraz innym osobom skierowanym przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.
Stowarzyszenie Feniks
Ul. Zamknięta 5, Szczecin
Zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia
Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:
Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej
Punkty pomocowe w schroniskach:
tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - tel. 91 421 69 98, 12
ul. Strzałowska 24 - tel. 91 421 49 21
ul. Piaseczna 4 - tel. 91 462 13 29 (Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Punkt Pomocy
ul. Robotnicza 9U/1 Tel.: 797 318 277
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK
Al. Wojska Polskiego 63
Pogotowie zimowe potrwa do końca marca.
