Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Ruszyła coroczna pomoc dla osób w kryzysie bezdomności [LISTA MIEJSC]

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Rusza Pogotowie Zimowe w Szczecinie. To wspólna akcja służb miejskich - m.in. Centrum Usług Społecznych, ratowników, policji i straży miejskiej. Chodzi o pomoc osobom w kryzysie bezdomności, dla których okres jesienno-zimowy jest szczególnie trudny.
Osoby w kryzysie bezdomności w zależności od potrzeb mogą zgłosić się do różnych placówek - ogrzewalni, noclegowni lub schronisk - wyjaśnia Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej.

- Ogrzewalnia to takie miejsce pierwszego kontaktu, w którym osoba w kryzysie może schronić się na kilka godzin, ogrzać, wypić coś ciepłego. Miejsca w noclegowniach, do których też osoba w kryzysie bezdomności może zgłosić się bez skierowania, spędzić tam noc - mówi Homis.

Z kolei przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe dopiero po podpisaniu kontraktu socjalnego. Służby będą przez całą zimę będą patrolować ulice Szczecina i zachęcać do skorzystania z pomocy - dodaje rzecznik miasta ds. pomocy społecznej.

- Służby regularnie patrolują miejsca w których wiemy, że te osoby przebywają. Reagujemy też na sygnały od mieszkańców. Organizujemy wyjazdy, jest to moment bardzo intensywnej pracy - mówi Homis.

Pogotowie zimowe potrwa do końca marca.

***
Pogotowie zimowe dla osób w kryzysie bezdomności

Placówki zapewniające wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności:

Schroniska:
Adresy placówek:

Schronisko "Feniks", ul. Zamknięta 5, - 50 miejsc,
Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - 40 miejsc,
Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24; - 25 miejsc,
Schronisko dla Kobiet i matek z dziećmi "Caritas", ul. Piaseczna 4 ; - 25 miejsc,
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9 (z filią w Podgrodziu); - 105 miejsc.

Noclegownie:
Adresy placówek:
„Stowarzyszenie Feniks”, ul. Zamknięta 5 - 45 miejsc,
"Caritas":
tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12, Police - 10 miejsc
ul. Racibora 62 – 20 miejsc.
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tczewska 32 – 25 miejsc

Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz wymienić odzież.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin – 17 miejsc

Inne rodzaje wsparcia:
Łaźnia
Punkt socjalny dla osób, które chciałyby skorzystać łaźni prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż. Do skorzystania z pomocy konieczne jest uzyskanie skierowania z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR. Łaźnia otwarta jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 7-15.

Punkt Socjalny Polskiego Czerwonego Krzyża
al. Wojska Polskiego 63, Szczecin

Możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)

Ogrzewalnia - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
J.H Dąbrowskiego 22-23
tel. 91 48 36 923

Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych
Stowarzyszenie Feniks udziela wsparcia medycznego dla osób w kryzysie bezdomności, dla mieszkańcom schronisk oraz innym osobom skierowanym przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.

Stowarzyszenie Feniks
Ul. Zamknięta 5, Szczecin

Zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia
Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej
Punkty pomocowe w schroniskach:
tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - tel. 91 421 69 98, 12
ul. Strzałowska 24 - tel. 91 421 49 21
ul. Piaseczna 4 - tel. 91 462 13 29 (Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Punkt Pomocy
ul. Robotnicza 9U/1 Tel.: 797 318 277

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK
Al. Wojska Polskiego 63
tel. 91 433 73 02, fax. 91 433 46 55

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Pałamar

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5521 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od 27 października oglądane 4234 razy)
  3. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 3215 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na A6
    (od przedwczoraj oglądane 2996 razy)
  5. Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja
    (od 28 października oglądane 2441 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czarny kot nie taki pechowy... Szczecińskie schronisko zachęca do adopcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dominikanin ojciec Tomasz Dostatni
Wilki grają z Zastalem, a Radio Szczecin z Wilkami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja "Stroisz". Przeciwdziałanie nielegalnej wycince w lasach i parkach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Anna Szotkowska

Najnowsze podcasty