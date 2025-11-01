Ruszyła coroczna pomoc dla osób w kryzysie bezdomności [LISTA MIEJSC]

Rusza Pogotowie Zimowe w Szczecinie. To wspólna akcja służb miejskich - m.in. Centrum Usług Społecznych, ratowników, policji i straży miejskiej. Chodzi o pomoc osobom w kryzysie bezdomności, dla których okres jesienno-zimowy jest szczególnie trudny.

Pogotowie zimowe potrwa do końca marca.





***

Pogotowie zimowe dla osób w kryzysie bezdomności



Placówki zapewniające wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności:



Schroniska:

Adresy placówek:



Schronisko "Feniks", ul. Zamknięta 5, - 50 miejsc,

Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - 40 miejsc,

Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24; - 25 miejsc,

Schronisko dla Kobiet i matek z dziećmi "Caritas", ul. Piaseczna 4 ; - 25 miejsc,

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9 (z filią w Podgrodziu); - 105 miejsc.



Noclegownie:

Adresy placówek:

„Stowarzyszenie Feniks”, ul. Zamknięta 5 - 45 miejsc,

"Caritas":

tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12, Police - 10 miejsc

ul. Racibora 62 – 20 miejsc.

Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tczewska 32 – 25 miejsc



Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz wymienić odzież.



Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,

ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin – 17 miejsc



Inne rodzaje wsparcia:

Łaźnia

Punkt socjalny dla osób, które chciałyby skorzystać łaźni prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż. Do skorzystania z pomocy konieczne jest uzyskanie skierowania z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR. Łaźnia otwarta jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 7-15.



Punkt Socjalny Polskiego Czerwonego Krzyża

al. Wojska Polskiego 63, Szczecin



Możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)



Ogrzewalnia - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

J.H Dąbrowskiego 22-23

tel. 91 48 36 923



Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych

Stowarzyszenie Feniks udziela wsparcia medycznego dla osób w kryzysie bezdomności, dla mieszkańcom schronisk oraz innym osobom skierowanym przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.



Stowarzyszenie Feniks

Ul. Zamknięta 5, Szczecin



Zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia

Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:



Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej

Punkty pomocowe w schroniskach:

tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - tel. 91 421 69 98, 12

ul. Strzałowska 24 - tel. 91 421 49 21

ul. Piaseczna 4 - tel. 91 462 13 29 (Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi



Polski Komitet Pomocy Społecznej

Punkt Pomocy

ul. Robotnicza 9U/1 Tel.: 797 318 277



Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK

Al. Wojska Polskiego 63

Osoby w kryzysie bezdomności w zależności od potrzeb mogą zgłosić się do różnych placówek - ogrzewalni, noclegowni lub schronisk - wyjaśnia Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej.- Ogrzewalnia to takie miejsce pierwszego kontaktu, w którym osoba w kryzysie może schronić się na kilka godzin, ogrzać, wypić coś ciepłego. Miejsca w noclegowniach, do których też osoba w kryzysie bezdomności może zgłosić się bez skierowania, spędzić tam noc - mówi Homis.Z kolei przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe dopiero po podpisaniu kontraktu socjalnego. Służby będą przez całą zimę będą patrolować ulice Szczecina i zachęcać do skorzystania z pomocy - dodaje rzecznik miasta ds. pomocy społecznej.- Służby regularnie patrolują miejsca w których wiemy, że te osoby przebywają. Reagujemy też na sygnały od mieszkańców. Organizujemy wyjazdy, jest to moment bardzo intensywnej pracy - mówi Homis.