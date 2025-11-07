Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Bałtyk najlepszy na listopadowy długi weekend

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Polacy chętniej planują wyjazd na przedłużony weekend w listopadzie niż w maju lub czerwcu. Tak wynika z danych portalu rezerwacyjnego travelist.pl.
Według niego, najpopularniejszym kierunkiem w tym okresie jest Bałtyk. Eugeniusz Triasun z travelist.pl powiedział, że nad polskie morze wybiera się ponad połowa użytkowników serwisu. - Najchętniej wybierane miejscowości nad morzem to są Kołobrzeg, Mielno, Międzyzdroje i Świnoujście - powiedział Triasun.

Jak dodał Eugeniusz Triasun, wyjazd w listopadowy długi weekend jest jednym z najtańszych w całym roku. - Listopadowy długi weekend jest wyjątkowo opłacalny, ponieważ średni koszt pobytu dla dwóch osób w hotelu od 3 do 5 gwiazdek ze śniadaniami lub wyżywieniem wynosi obecnie średnio 550 zł za noc, czyli nawet 20 procent mniej niż w trakcie majówki czy długiego weekendu w sierpniu - podkreśla Triasun.

Obłożenie w obiektach noclegowych w Trójmieście w długi, listopadowy weekend wynosi prawie dziewięćdziesiąt procent.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
listopad 2025
