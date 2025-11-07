Bałtyk najlepszy na listopadowy długi weekend

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Polacy chętniej planują wyjazd na przedłużony weekend w listopadzie niż w maju lub czerwcu. Tak wynika z danych portalu rezerwacyjnego travelist.pl.

Według niego, najpopularniejszym kierunkiem w tym okresie jest Bałtyk. Eugeniusz Triasun z travelist.pl powiedział, że nad polskie morze wybiera się ponad połowa użytkowników serwisu. - Najchętniej wybierane miejscowości nad morzem to są Kołobrzeg, Mielno, Międzyzdroje i Świnoujście - powiedział Triasun.



Jak dodał Eugeniusz Triasun, wyjazd w listopadowy długi weekend jest jednym z najtańszych w całym roku. - Listopadowy długi weekend jest wyjątkowo opłacalny, ponieważ średni koszt pobytu dla dwóch osób w hotelu od 3 do 5 gwiazdek ze śniadaniami lub wyżywieniem wynosi obecnie średnio 550 zł za noc, czyli nawet 20 procent mniej niż w trakcie majówki czy długiego weekendu w sierpniu - podkreśla Triasun.



Obłożenie w obiektach noclegowych w Trójmieście w długi, listopadowy weekend wynosi prawie dziewięćdziesiąt procent.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski