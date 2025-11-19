Park Szarmacha poczeka na remont, bo jest za mało pieniędzy

Co dalej ze zmianami w kołobrzeskim parku Antoniego Szarmacha? Drugi przetarg na inwestycję zakończył się fiaskiem. Remont nie rozpocznie się zgodnie z wcześniejszymi planami miejscowych władz.

Edycja tekstu: Michał Król

Miasto planuje zmiany wokół stawu istniejącego w parku. Chce zagospodarować teren i stworzyć tu fontannę, co zakładał zwycięski projekt budżetu obywatelskiego z ubiegłego roku. Według planów urzędników całość powinna kosztować milion złotych. Już drugi przetarg na to zadanie został unieważniony, gdyż najniższa zaproponowana cena była za droga o blisko 700 tysięcy.Rzecznik magistratu Michał Kujaczyński mówi, że miasto nie planuje zwiększać budżetu na ten cel i wkrótce ogłosi kolejny przetarg.- Wycena jest zrobiona prawidłowo. Nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze raz ogłosić przetarg. Natomiast na pewno jeszcze będziemy rozmawiać, czy coś zmieniać w specyfikacji, czy złagodzić któryś z warunków - mówi Kujaczyński.Według założeń prace miały rozpocząć się w listopadzie i potrwać pół roku. Obecnie nie wiadomo więc, czy inwestycję uda się zrealizować przed przyszłorocznym sezonem letnim.