Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Park Szarmacha poczeka na remont, bo jest za mało pieniędzy

Region Przemysław Polanin

Park Szarmacha w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Park Szarmacha w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Park Szarmacha w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Park Szarmacha w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Co dalej ze zmianami w kołobrzeskim parku Antoniego Szarmacha? Drugi przetarg na inwestycję zakończył się fiaskiem. Remont nie rozpocznie się zgodnie z wcześniejszymi planami miejscowych władz.
Zmiany w Parku Antoniego Szarmacha muszą poczekać

Zmiany w Parku Antoniego Szarmacha muszą poczekać

Park Antoniego Szarmacha zyska funkcję rekreacyjną [ZDJĘCIA]
Miasto planuje zmiany wokół stawu istniejącego w parku. Chce zagospodarować teren i stworzyć tu fontannę, co zakładał zwycięski projekt budżetu obywatelskiego z ubiegłego roku. Według planów urzędników całość powinna kosztować milion złotych. Już drugi przetarg na to zadanie został unieważniony, gdyż najniższa zaproponowana cena była za droga o blisko 700 tysięcy.

Rzecznik magistratu Michał Kujaczyński mówi, że miasto nie planuje zwiększać budżetu na ten cel i wkrótce ogłosi kolejny przetarg.

- Wycena jest zrobiona prawidłowo. Nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze raz ogłosić przetarg. Natomiast na pewno jeszcze będziemy rozmawiać, czy coś zmieniać w specyfikacji, czy złagodzić któryś z warunków - mówi Kujaczyński.

Według założeń prace miały rozpocząć się w listopadzie i potrwać pół roku. Obecnie nie wiadomo więc, czy inwestycję uda się zrealizować przed przyszłorocznym sezonem letnim.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 7922 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od przedwczoraj oglądane 6215 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 3946 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3442 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od przedwczoraj oglądane 3205 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Barna
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejne archeologiczne odkrycia na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bogdan Jaroszewicz

Najnowsze podcasty