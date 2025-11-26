Police zbierają żywność dla potrzebujących [WYKAZ MIEJSC]

Mat. Starostwo Powiatowe w Policach Mat. Starostwo Powiatowe w Policach

Makarony, kasze, konserwy i słodycze - czyli produkty o długim terminie przydatności. Będzie je zbierać polickie starostwo dla potrzebujących mieszkańców powiatu.

- Razem z harcerzami, uczniami i wolontariuszami z naszego powiatu będziemy zbierać produkty dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Będzie można nas znaleźć w sześciu sklepach w Dobrej i w Policach - mówi Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.



To część ogólnopolskiej inicjatywy Banków Żywności.



Punkty zbiórki:



BIEDRONKA

• Dobra Szczecińska, ul. Szczecińska 19A

• Police, ul. Morelowa 2

• Police, ul. Przyjaźni 2



NETTO

• Dobra, ul. Szczecińska 7A



STOKROTKA

• Police, ul. Zamenhofa 7a

• Police, ul. Wyszyńskiego 13