Police zbierają żywność dla potrzebujących [WYKAZ MIEJSC]

Makarony, kasze, konserwy i słodycze - czyli produkty o długim terminie przydatności. Będzie je zbierać polickie starostwo dla potrzebujących mieszkańców powiatu.
- Razem z harcerzami, uczniami i wolontariuszami z naszego powiatu będziemy zbierać produkty dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Będzie można nas znaleźć w sześciu sklepach w Dobrej i w Policach - mówi Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.
To część ogólnopolskiej inicjatywy Banków Żywności.
Punkty zbiórki:
BIEDRONKA
• Dobra Szczecińska, ul. Szczecińska 19A
• Police, ul. Morelowa 2
• Police, ul. Przyjaźni 2
NETTO
• Dobra, ul. Szczecińska 7A
STOKROTKA
• Police, ul. Zamenhofa 7a
• Police, ul. Wyszyńskiego 13
To część ogólnopolskiej inicjatywy Banków Żywności.
Punkty zbiórki:
BIEDRONKA
• Dobra Szczecińska, ul. Szczecińska 19A
• Police, ul. Morelowa 2
• Police, ul. Przyjaźni 2
NETTO
• Dobra, ul. Szczecińska 7A
STOKROTKA
• Police, ul. Zamenhofa 7a
• Police, ul. Wyszyńskiego 13