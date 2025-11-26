Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Pomagają od małego - młodzi wolontariusze z regionu wymienili się doświadczeniami

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Sadzą warzywa, pomagają osobom starszym, a także ... zwierzętom. Chodzi o uczniów szkół podstawowych z naszego regionu, którzy spotkali się dziś na IX Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu.
- Pomagamy osobom starszym. Przychodzimy i spędzamy z nimi czas po prostu. Jest to też takie miłe, jak możesz komuś pomóc. Fajne to jest uczucie. - Pod koniec roku szkolnego szkolne koło wolontariatu wpadło na pomysł, aby odmienić szkolny ogród. Kompostownik z palet, który będzie dawał ziemię do skrzyń warzywnych. Zasadziliśmy wiele kwiatów. Robiliśmy to chyba ze dwa, trzy miesiące - mówią młodzi wolontariusze.

- Tu się dzisiaj spotyka 15 szkół z województwa. Fantastyczne działania, fajne inicjatywy. Czy młodzież chętnie bierze udział w takich akcjach? Nie trzeba im namawiać, im się chce - mówi Anna Biały z Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Dzisiejsze wydarzenie, które odbyło się pod hasłem "Realnie, lokalnie", zorganizowało stowarzyszenie Polites.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Kamili Kozioł z programu Tematy i Muzyka
Relacja Kamili Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3627 razy)
  2. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3012 razy)
  3. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2475 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2179 razy)
  5. Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]
    (od 21 listopada oglądane 1940 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szpargałek zaprasza po raz kolejny [ZDJĘCIA]
Szczecińskie schronisko przepełnione, są apele o kocie adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska
Sześć do jednego… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Najnowocześniejsze laboratorium w regionie już w komplecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Soczawa

Najnowsze podcasty