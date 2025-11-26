Pomagają od małego - młodzi wolontariusze z regionu wymienili się doświadczeniami

Sadzą warzywa, pomagają osobom starszym, a także ... zwierzętom. Chodzi o uczniów szkół podstawowych z naszego regionu, którzy spotkali się dziś na IX Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu.

- Pomagamy osobom starszym. Przychodzimy i spędzamy z nimi czas po prostu. Jest to też takie miłe, jak możesz komuś pomóc. Fajne to jest uczucie. - Pod koniec roku szkolnego szkolne koło wolontariatu wpadło na pomysł, aby odmienić szkolny ogród. Kompostownik z palet, który będzie dawał ziemię do skrzyń warzywnych. Zasadziliśmy wiele kwiatów. Robiliśmy to chyba ze dwa, trzy miesiące - mówią młodzi wolontariusze.

- Tu się dzisiaj spotyka 15 szkół z województwa. Fantastyczne działania, fajne inicjatywy. Czy młodzież chętnie bierze udział w takich akcjach? Nie trzeba im namawiać, im się chce - mówi Anna Biały z Regionalnego Centrum Wolontariatu.





Dzisiejsze wydarzenie, które odbyło się pod hasłem "Realnie, lokalnie", zorganizowało stowarzyszenie Polites.



