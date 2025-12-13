Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Nasza decyzja może podarować życie komuś innemu"

Region Anna Klimczyk

Fot. drugiezycie.eu
Fot. drugiezycie.eu
Ta jedna nasza decyzja może podarować życie komuś innemu. Chodzi o oświadczenie woli. Choć nie ma mocy prawnej może być drogowskazem. - W Polsce obowiązuje zgoda domniemana, czyli każdy z nas jest potencjalnym dawcą narządów - tłumaczył dr Jacek Zawierucha, prezes Fresenius Medical Care, organizator kampanii edukacyjnej o dawstwie narządów „Drugie życie”.
- Natomiast deklaracja woli ma pomóc lekarzowi w rozmowie z rodziną potencjalnego dawcy i wskazać, że ten człowiek chciał oddać swoje narządy, podpisał deklarację woli. To jest tylko to. Ona prawnie nie ma żadnego takiego wiążącego aspektu - mówi Zawierucha.

W piątek w Szczecinie ruszyła jej 18. edycja. W jej ramach uczniowie II LO w Szczecinie otrzymali oświadczenia woli, które mają być pretekstem do rozmowy o transplantacji.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
