Fot. Centrum Usług Społecznych Fot. Centrum Usług Społecznych

Kompleksowe wsparcie psychologów i pedagogów, a także terapia integracji sensorycznej dla dzieci ze Szczecina. Centrum Usług Społecznych otworzyło nowy Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny.

- Ze wsparcia korzystać mogą rodziny zastępcze lub korzystające z pomocy asystenta rodziny - mówi rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej Maciej Homis. - Wizyta w takim miejscu zaczyna się właśnie od diagnozy, od spotkania z pedagogiem, psychologiem, tak żeby ocenić sytuację dziecka, ocenić sytuację rodziny i dobrać do tego odpowiednie narzędzia.



- Żeby skorzystać ze wsparcia, należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych przy ulicy Starzyńskiego - dodaje Homis. - Cała procedura przyjmowania i udzielania wsparcia w ośrodku zaczyna się od złożenia wniosku, później przeprowadzana jest rozmowa z koordynatorem, który kwalifikuje taką osobę do objęcia wsparciem. Kolejnym etapem jest diagnoza, później już dostosowanie narzędzia.



Szczegółowe informacje oraz potrzebne wnioski można pobrać ze strony Centrum Usług Społecznych.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł