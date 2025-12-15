Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Komentarze polityków przed wizytą prezydenta Ukrainy w Polsce

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. PAP/EPA/CLEMENS BILAN / POOL

Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie odwiedzi w piątek polski parlament. Tego dnia prezydent Ukrainy przyjedzie do Warszawy, by spotkać się z polskim prezydentem Karolem Nawrockim. Emocji przed tym spotkaniem nie brakuje.
Karol Nawrocki powiedział, że jako prezydent nie może, nie chce i nie będzie zgadzał się na stawianie Polski w roli wyłącznie przedpokoju czy korytarza. Zaznaczył, że Donald Tusk przestał być szanowanym graczem na arenie międzynarodowej.

O konieczności powrotu do partnerskich polsko-ukraińskich relacji mówił też były wiceszef dyplomacji Szymon Szynkowski vel Sęk z Prawa i Sprawiedliwości. - Konieczne jest zresetowanie tych relacji - powiedział.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie zgadza się z opinią Karola Nawrockiego na temat polsko-ukraińskich relacji. - Psucie stosunków między Polską a Ukrainą i mówienie, kto jest ważniejszy, to nie jest dobra droga - skomentował Czarzasty.

Na słowa prezydenta w mediach społecznościowych zareagował Donald Tusk. - "Międzynarodowa gra toczy się dziś o wielką stawkę: bezpieczeństwo Polski i niepodległość Ukrainy. Jeśli pan prezydent nie chce lub nie potrafi pomóc, to przynajmniej niech nie przeszkadza" - napisał szef rządu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Sylwii Białek [IAR]

