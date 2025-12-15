Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Pościg za porywaczem 10-miesięcznego dziecka

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Kryminalnych w Koszalinie na równe nogi postawiło zgłoszenie kobiety, która zgłosiła uprowadzenie syna.
Mimo zakrojonej na dużą skalę akcji, mężczyznę udało się dopaść kilkadziesiąt kilometrów dalej. - Przełom nastąpił na drodze ekspresowej S6 w rejonie Kołobrzegu. Tam policjanci zlokalizowali poszukiwany pojazd. Samochód został zatrzymany do kontroli. W jego wnętrzu znajdowało się uprowadzone dziecko - mówi nadkomisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji.

38-letni mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Za kratki trafił też jego 50-letni kompan. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy porwania niemowlaka. Wiadomo, że nic mu się nie stało.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mówi nadkomisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji.
- Po pościgu, który trwał niemalże do granic Kołobrzegu zatrzymano dwóch mężczyzn - poinformowała Monika Kosiec z Komendy Miejskiej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od 09 grudnia oglądane 10886 razy)
  2. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 grudnia oglądane 3784 razy)
  3. Zapraszamy na reportaż "Bareja by tego nie wymyślił" o sytuacji w szczecińskim Aeroklubie
    (od 09 grudnia oglądane 3474 razy)
  4. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 2910 razy)
  5. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2900 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Ten konflikt musi się zakończyć". Radni na lotnisku w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Karp króluje na szczecińskich stołach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Kampa
Świąteczny Jarmark Rozmaitości w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
„Centymetry dla Antosi” - kiermasz, pokaz magii i świąteczne pomaganie [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty