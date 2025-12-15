Pościg za porywaczem 10-miesięcznego dziecka

Kryminalnych w Koszalinie na równe nogi postawiło zgłoszenie kobiety, która zgłosiła uprowadzenie syna.

Mimo zakrojonej na dużą skalę akcji, mężczyznę udało się dopaść kilkadziesiąt kilometrów dalej. - Przełom nastąpił na drodze ekspresowej S6 w rejonie Kołobrzegu. Tam policjanci zlokalizowali poszukiwany pojazd. Samochód został zatrzymany do kontroli. W jego wnętrzu znajdowało się uprowadzone dziecko - mówi nadkomisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji.



38-letni mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Za kratki trafił też jego 50-letni kompan. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy porwania niemowlaka. Wiadomo, że nic mu się nie stało.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski