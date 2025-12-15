SOR przy Arkońskiej czasowo będzie zamknięty

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W najbliższy czwartek dyrekcja placówki Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie planuje wstrzymanie przyjęć w SOR-rze przy Arkońskiej. Wszystko z powodu reorganizacji polegającej na powrocie izby przyjęć do budynku "M".

- Do godziny 7 rano w sobotę Szpitalny Oddział Ratunkowy, ten główny SOR znajdujący się w Szpitalu Wojewódzkim przy ulicy Arkońskiej będzie zamknięty. Ważna informacja jest też taka, że inne punkty przyjęć o kompetencjach SOR będą działały bez przeszkód - powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie Tomasz Owsik-Kozłowski.



Przerwa w funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ulicy Arkońskiej ma potrwać równe 48 godzin.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski