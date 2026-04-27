Partia Razem chce obniżki cen biletów na linie pospieszne w Szczecinie

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Tańsze bilety na linie pospieszne w Szczecinie - to pomysł członków Partii Razem ze Szczecina.
W "Kawiarence politycznej" przedstawicielka partii Marta Kubiś wskazała, że komunikacja miejska nie powinna dzielić mieszkańców i zmuszać ich do płacenia dwukrotnie wyższej kwoty za przejazd autobusem.

- Jest to rozwiązanie dosyć kuriozalne, niespotykane w innych miastach, a uderza przede wszystkim w osoby pracujące o niskich zarobkach i mieszkańców Prawobrzeża. Dlatego, że na takim samym dystansie mieszkańcy gmin ościennych płacą połowę tej stawki - tłumaczyła Kubiś.

Partia Razem złożyła petycję w tej sprawie, którą komisja miejska odrzuciła. Jak tłumaczy radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz, gwałtowne obniżenie cen biletów uderzyłoby w budżet miasta.

- Do komunikacji dokładamy grube miliony. Budżet nie jest w dobrym stanie w tej chwili, jeśli chodzi o miasto. I gdybyśmy dzisiaj mieli na przykład zrezygnować hipotetycznie z tych cen, no to nie ukrywajmy, że musiałyby być podniesione ceny wszystkich biletów - podsumował Radziwinowicz.

Za przyjęciem petycji opowiedzieli się radni z PiS.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
