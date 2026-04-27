Partia Razem chce obniżki cen biletów na linie pospieszne w Szczecinie

Tańsze bilety na linie pospieszne w Szczecinie - to pomysł członków Partii Razem ze Szczecina.
"Kawiarence politycznej" przedstawicielka partii Marta Kubiś wskazała, że komunikacja miejska nie powinna dzielić mieszkańców i zmuszać ich do płacenia dwukrotnie wyższej kwoty za przejazd autobusem.
- Jest to rozwiązanie dosyć kuriozalne, niespotykane w innych miastach, a uderza przede wszystkim w osoby pracujące o niskich zarobkach i mieszkańców Prawobrzeża. Dlatego, że na takim samym dystansie mieszkańcy gmin ościennych płacą połowę tej stawki - tłumaczyła Kubiś.
Partia Razem złożyła petycję w tej sprawie, którą komisja miejska odrzuciła. Jak tłumaczy radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz, gwałtowne obniżenie cen biletów uderzyłoby w budżet miasta.
- Do komunikacji dokładamy grube miliony. Budżet nie jest w dobrym stanie w tej chwili, jeśli chodzi o miasto. I gdybyśmy dzisiaj mieli na przykład zrezygnować hipotetycznie z tych cen, no to nie ukrywajmy, że musiałyby być podniesione ceny wszystkich biletów - podsumował Radziwinowicz.
Za przyjęciem petycji opowiedzieli się radni z PiS.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
