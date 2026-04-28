Ponad pół miliona dla "Pleciugi"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Teatr Lalek "Pleciuga" otrzyma 550 tysięcy złotych wsparcia z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Tak zdecydowali radni województwa zachodniopomorskiego.

Olgierd Geblewicz mówi, iż mimo że jest to instytucja miejska, to jej działalność od lat wykracza poza obszar Szczecina. Pieniądze się należą z uwagi na różnorodność przedstawień i wymagającą widownię.



- Dzieci, które tam przybywają, przybywają z całego województwa, dlatego też na poszerzenie oferty programowej od kilku lat dajemy pieniądze celem wzmocnienia budżetu "Pleciugi" - tłumaczy Geblewicz.



Dotacja, wzorem lat ubiegłych, będzie przeznaczona m.in. na produkcję premier, działalność warsztatów plastyczno-teatralnych i zakup materiałów dydaktycznych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski