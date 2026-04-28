Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych. Jest akt oskarżenia

21-latek, który śmiertelnie potrącił pieszego w Szczecinie stanie przed sądem. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Do wypadku doszło 11 października ubiegłego roku w alei Wyzwolenia. Maciej D. prowadził samochód, jechał za szybko i pokonał skrzyżowanie na czerwonym świetle. W tym czasie na przejście wbiegł pieszy, który również miał czerwone światło. Uderzył w niego samochód 21-latka. Mężczyzna zginął na miejscu.





Biegli stwierdzili, że mimo - iż obaj mężczyźni znaleźli się na jezdni w chwili, w której mieli czerwone światło - to gdyby kierowca poruszał się z dozwoloną prędkością, nie doszłoby do potrącenia.





Maciej D. w chwili wypadku był trzeźwy, wcześniej dopuszczał się wykroczeń drogowych. Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu od pół roku do ośmiu lat więzienia.

