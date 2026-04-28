Wolne po wizycie w centrum krwiodawstwa? Nie dla każdego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od 1 maja 2026 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące zwolnień od pracy dla krwiodawców. Dotyczy to sytuacji, która dotąd była niejednoznaczna: co, jeśli dawca przyjdzie, ale nie zostanie dopuszczony do donacji?

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do oddania krwi, nie otrzymają pełnego dnia wolnego, a jedynie zwolnienia na czas niezbędny do dojazdu i badań.



Anna Lipińska, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, mówi, że chodziło o ujednolicenie praktyki i ograniczenie nadużyć.



- Teraz w całej Polsce będziemy tak samo traktowali wszystkich dawców i stosowali te zapisy wszędzie dokładnie te same. W momencie, kiedy zgłasza się do nas dawca krwi i nie zostaje zakwalifikowany do oddania, to wtedy w tym dniu otrzymuje zwolnienie czasowe na okres przebywania w regionalnym centrum - tłumaczy Lipińska.



Osoby, które pomyślnie przejdą kwalifikacje i oddadzą krew lub jej składniki, nadal mają prawo do zwolnienia z pracy w dniu donacji oraz w dniu następnym.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski