Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Rezerwaty przyrody powstaną nad Miedwiem

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Dwa rezerwaty przyrody powstaną nad jeziorem Miedwie: Koszewo i Miedwiański Brzeg. Ich utworzenie ma, jak najdłużej zachować lokalną przyrodę w nienaruszonym stanie.
Zakończyła się się weryfikacja tych obszarów między innymi przez leśników. - Ten etap pozwoli na uruchomienie procedur przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska - tłumaczy Aleksander Smoliga z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. - My patrzymy ile z tych walorów przyrodniczych, które gdzieś tam były opisywane w literaturze, jeszcze są na gruncie, można je potwierdzić. Zwłaszcza te ekosystemy mokradłowe, które są zależne od wody, zmieniają się bardzo szybko.

Obecnie na terenie Zachodniopomorskiego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska analizuje 257 obszarów, które w przyszłości mogą stać się rezerwatami przyrody. Rezerwaty Koszewo i Miedwiański Brzeg zostaną utworzone pod koniec roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Mateusz Bobek
Najnowsze podcasty