Rezerwaty przyrody powstaną nad Miedwiem

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Dwa rezerwaty przyrody powstaną nad jeziorem Miedwie: Koszewo i Miedwiański Brzeg. Ich utworzenie ma, jak najdłużej zachować lokalną przyrodę w nienaruszonym stanie.

Zakończyła się się weryfikacja tych obszarów między innymi przez leśników. - Ten etap pozwoli na uruchomienie procedur przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska - tłumaczy Aleksander Smoliga z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. - My patrzymy ile z tych walorów przyrodniczych, które gdzieś tam były opisywane w literaturze, jeszcze są na gruncie, można je potwierdzić. Zwłaszcza te ekosystemy mokradłowe, które są zależne od wody, zmieniają się bardzo szybko.



Obecnie na terenie Zachodniopomorskiego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska analizuje 257 obszarów, które w przyszłości mogą stać się rezerwatami przyrody. Rezerwaty Koszewo i Miedwiański Brzeg zostaną utworzone pod koniec roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski