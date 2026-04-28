Sejmik dorzucił cegiełkę do fortepianu

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ma być wykorzystywany podczas koncertów symfonicznych i kameralnych. Fortepian, którego koszt zakupu szacowany jest na milion złotych, trafi do Filharmonii Koszalińskiej.
- Gros środków popłynęło z ministerstwa kultury, swoją cegiełkę dorzucił też sejmik województwa - mówi marszałek Olgierd Geblewicz. - My chcemy dołożyć 150 tysięcy, resztę pokryje gmina miasto Koszalin. Dzięki temu, wszyscy melomani we wschodniej części województwa będą mogli się cieszyć nowymi wspaniałymi dźwiękami.

Filharmonia Koszalińska organizuje około 140 koncertów rocznie, z czego połowę stanowią koncerty symfoniczne. W ofercie programowej znajdują się także "Piątkowe Wieczory Kameralne" podczas całego sezonu artystycznego oraz letnie koncerty na Rynku Staromiejskim pod nazwą „Kamerynki”.

