Turyści korzystają z pogody nad Bałtykiem

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Tłumy nad morzem. Polacy jak zawsze w majówkę chętnie wyjeżdżają nad Bałtyk. W tym roku przyjezdnych rozpieszcza pogoda. Jak turyści spędzają długi weekend?
Tak słonecznej i ciepłej majówki nad morzem nie było od lat. W Kołobrzegu tłumy, na ulicach miasta trudno znaleźć wolne miejsce parkingowe, podobnie jak stolik w restauracji. Nic dziwnego, nad Bałtyk przyjeżdżają turyści nie tylko z regionu, ale także z całej Polski.

- Legnica. - Z Gorzowa. - Piła. - Wielkopolska. - Dąbrowa Górnicza - mówią przyjezdni.

W tym roku przyjezdni nie mogą narzekać na pogodę. Jedni z nich wybierają aktywności, inni po prostu chcą cieszyć się słońcem.

- Do spaceru jest idealnie. - W Kołobrzegu to tylko sen, a tak to się przemieszczamy Ustronie morskie, Sarbinowo, Mielno. - Jest słońce, jest przepięknie. - Zamierzam wyciągnąć leżak z hotelu i się opalać. - Plażowanie, wczoraj spacer do portu - dodają turyści.

Niestety, tuż po majówce temperatura nad samym morzem znowu spadnie, a termometry mają wskazywać znów około 10 stopni Celsjusza. Dla turystów, ale też miejscowych są to więc ostatnie godziny, by cieszyć się ciepłem.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Przemysława Polanina

