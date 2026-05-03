Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Strażacy wciąż walczą z ogniem w okolicach Dźwirzyna

Region Przemysław Polanin

Samolot gaśniczy "Dromader" Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Samolot gaśniczy "Dromader" Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Już w sobotni wieczór do akcji ruszyło 7 zastępów straży pożarnej z powiatu kołobrzeskiego.
Do akcji zadysponowany został także samolot gaśniczy "Dromader" oraz śmigłowiec Lasów Państwowych. Działania gaśnicze zakończyły się w godzinach nocnych.

Nad ranem służby ponownie otrzymały jednak wezwanie w to samo miejsce. Komunikat w tej sprawie wydało Nadleśnictwo Gościno, które podkreśla, że pokłady torfu i murszu mogą palić się tygodniami podpowierzchniowo, a przesuszone podłoże wymaga ogromnych ilości wody.

Leśnicy apelują o rozsądek i ostrożność w lasach. W regionie nadal obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od 28 kwietnia oglądane 8067 razy)
  2. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od 27 kwietnia oglądane 5331 razy)
  3. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od 30 kwietnia oglądane 4096 razy)
  4. Burmistrz Międzyzdrojów: w regionie powstanie drugie Trójmiasto
    (od 28 kwietnia oglądane 2889 razy)
  5. Lider z wiceliderem w Szczecinie. Pogoń nie rezygnuje z walki o mistrza
    (od 29 kwietnia oglądane 2044 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ostatni dzień Jarmarku Szczecińskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Promocja harcerstwa i patriotyzmu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sówka ZUW-ka, czyli nowa instalacja przed urzędem wojewódzkim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Biało-czerwona połączyła Szczecinian [ZDJĘCIA]
Rozpoczęcie sezonu na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark na Jasnych Błoniach. "Wielki wybór w tym roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty