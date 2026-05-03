Strażacy wciąż walczą z ogniem w okolicach Dźwirzyna

Już w sobotni wieczór do akcji ruszyło 7 zastępów straży pożarnej z powiatu kołobrzeskiego.

Do akcji zadysponowany został także samolot gaśniczy "Dromader" oraz śmigłowiec Lasów Państwowych. Działania gaśnicze zakończyły się w godzinach nocnych.Nad ranem służby ponownie otrzymały jednak wezwanie w to samo miejsce. Komunikat w tej sprawie wydało Nadleśnictwo Gościno, które podkreśla, że pokłady torfu i murszu mogą palić się tygodniami podpowierzchniowo, a przesuszone podłoże wymaga ogromnych ilości wody.Leśnicy apelują o rozsądek i ostrożność w lasach. W regionie nadal obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.