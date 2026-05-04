Przebudowa ulicy Emilii Plater: zmiana organizacji ruchu

Od wtorku obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na Emilii Plater w Szczecinie. To w związku z kolejnym etapem robót przygotowawczych przy przebudowie tej trasy.

Na odcinku między ul. Miedzianą a ul. Firlika należy spodziewać się czasowego zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu.



Utrudnienia będą wprowadzane odcinkowo.



W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe i zjazdy.

Koszt prac to prawie 20 milionów złotych.



