Przebudowa ulicy Emilii Plater: zmiana organizacji ruchu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: wiadomosci.szczecin.eu
Od wtorku obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na Emilii Plater w Szczecinie. To w związku z kolejnym etapem robót przygotowawczych przy przebudowie tej trasy.
Na odcinku między ul. Miedzianą a ul. Firlika należy spodziewać się czasowego zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu.

Utrudnienia będą wprowadzane odcinkowo.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe i zjazdy.
Koszt prac to prawie 20 milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

