Przed rozpoczęciem lata kolejny odcinek obwodnicy Stargardu

Budowa kolejnego odcinka północnej obwodnicy Stargardu na finiszu. Fragment drogi między ulicami Wienawskiego i Stralsundzką ma być oddany kierowcom przed rozpoczęciem lata.
Obecnie trwa tam montaż słupków oświetleniowych i prace przy trasach dla pieszych i rowerzystów. Docelowo cała obwodnica północna ma domknąć ring wokół Stargardu i połączy ze sobą drogi krajowe nr 10 i 20, a także wojewódzką 106-tkę. Cała trasa ma być gotowa w przyszłym roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
