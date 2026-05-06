Pierwszy autobus przegubowy w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Flota Komunikacji Autobusowej w Świnoujściu powiększyła się o nietypowy, jak na lokalne warunki, nabytek. Do miasta dotarł pierwszy autobus przegubowy, który ma być receptą na najbardziej zatłoczone linie.
To jednak dopiero początek zapowiadanych zmian w taborze.

- Pojazd przyjechał do Świnoujścia późną nocą i obecnie przechodzi niezbędne przygotowania techniczne - mówi Aleksander Dmowski ze świnoujskiej Komunikacji Autobusowej. - Autobus oryginalnie jeżdżący w komunikacji miejskiej w Łodzi, później w Radomiu, dzisiaj przyjechał do Świnoujścia. Barwami wyróżnia się na tę chwilę. Docelowo będzie miał malowanie, tak jak wszystkie nasze pojazdy. 18 metrów długości, 140 miejsc stojących i siedzących razem.

Główny dyspozytor, Grzegorz Zdańkowski, przyznaje, że liczba pasażerów znacznie przekracza obecne możliwości jednostek. - Mieliśmy sygnały, że pasażerowie się nie mieszczą do autobusu. Autobus przegubowy chcemy wykorzystać przede wszystkim na linie najbardziej oblegane. Z dworca kolejowego linia 3, w dzielnicę nadmorską, na linię międzyzdrojską numer 10 - mówi Zdańkowski.

Pierwszy z dwóch zakupionych przez komunikację autobusów przegubowych wyjedzie jeszcze w tym miesiącu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

