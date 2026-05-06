Kołobrzeg w tym roku bez Sun Festival, organizator planuje coś w zamian

Sun Festival od 2022 roku organizowany był na terenie Nadmorskiego Parku Kultury na dawnym lotnisku w Podczelu.

Hip-hopowy odpowiednik Sunrise'u w tym roku nie odbędzie się na lotnisku w Podczelu.





- W tym samym czasie jest darmowa impreza w Polsce, prawie że z identycznym line-upem. Nie jesteśmy w stanie walczyć z czymś takim - przyznaje Bartyzel.





W zamian organizator planuje rozwinięcie motoryzacyjnego festiwalu Baltic Drive. - Ten festiwal wystrzelił w zeszłym roku jak z procy. Widzimy rozwój tej motoryzacji, pozytywny testosteron - podkreśla Bartyzel.





Impreza dla miłośników sportów motorowych rozpocznie się 7 sierpnia, a w programie m.in. zawody drifterów, wyścigi na 1/4 mili czy wystawy pojazdów z całego świata.

Sun był "młodszym bratem" festiwalu Sunrise i odbywał się od 2022 roku na terenie Nadmorskiego Parku Kultury w Podczelu. Krzysztof Bartyzel z agencji MDT mówi, że w tym roku organizator zrezygnował z wydarzenia skierowanego do fanów hip-hopu.