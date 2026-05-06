Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Kołobrzeg w tym roku bez Sun Festival, organizator planuje coś w zamian

Region Przemysław Polanin

Sun Festival od 2022 roku organizowany był na terenie Nadmorskiego Parku Kultury na dawnym lotnisku w Podczelu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Sun Festival od 2022 roku organizowany był na terenie Nadmorskiego Parku Kultury na dawnym lotnisku w Podczelu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Hip-hopowy odpowiednik Sunrise'u w tym roku nie odbędzie się na lotnisku w Podczelu.
Sun był "młodszym bratem" festiwalu Sunrise i odbywał się od 2022 roku na terenie Nadmorskiego Parku Kultury w Podczelu. Krzysztof Bartyzel z agencji MDT mówi, że w tym roku organizator zrezygnował z wydarzenia skierowanego do fanów hip-hopu.

- W tym samym czasie jest darmowa impreza w Polsce, prawie że z identycznym line-upem. Nie jesteśmy w stanie walczyć z czymś takim - przyznaje Bartyzel.

W zamian organizator planuje rozwinięcie motoryzacyjnego festiwalu Baltic Drive. - Ten festiwal wystrzelił w zeszłym roku jak z procy. Widzimy rozwój tej motoryzacji, pozytywny testosteron - podkreśla Bartyzel.

Impreza dla miłośników sportów motorowych rozpocznie się 7 sierpnia, a w programie m.in. zawody drifterów, wyścigi na 1/4 mili czy wystawy pojazdów z całego świata.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od 30 kwietnia oglądane 4467 razy)
  2. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od dzisiaj oglądane 2560 razy)
  3. Wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
    (od przedwczoraj oglądane 2430 razy)
  4. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od wczoraj oglądane 2388 razy)
  5. Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 01 maja oglądane 2322 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Uczniowie ze Szczecina i Berlina zagrali w międzynarodowym projekcie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy organizują protest. Radni z wizją lokalną na budowie w Podjuchach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Redmerski
Królowa nauk oswojona. "Mogłabym to zrobić w godzinę" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu oficjalnie odsłonięta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty