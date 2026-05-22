Trwają miejski nasadzenia. "Zależało nam na odwzorowaniu błękitu nieba"

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Lobelie, gaury, szałwie czy mięty - takie rośliny w tym roku będą zdobić szczecińskie kwietniki. Trwa ich obsadzanie w reprezentacyjnych punktach miasta.
Tegoroczna koncepcja miejskich ogrodników zakłada inną kolorystykę niż w roku poprzednim. Czy mieszkańcom spacerującym w okolicach Pomnik Czynu Polaków się podoba?

- Widzę, że tu wszystko w fiolecie na razie jest, taki zamysł. W zeszłym roku chyba bardziej mi się jednak podobało. - Tę koncepcję pierwszy raz widzę, ale ładnie jest, bardzo. Osobiście nie będę narzekać. - Akurat ten kolor to mi się nie podoba. - Trzeba poczekać, niech to się napije, niech to wstanie. Może będzie fajnie - mówią mieszkańcy.

- W tym roku postawiliśmy na biało-fioletowo-błękitną tonację większości kwietników w Szczecinie. Głównie zależało nam na odwzorowaniu błękitu nieba. Chcemy, żeby te kolory uspokajały niż atakowały wzrok, bo dla niektórych im bardziej kolorowo, tym bardziej chaotycznie i nie wszyscy mieszkańcy lubią odpoczywać w takich kolorach - mówi Katarzyna Kucier, biuro ogrodnika miasta.

Bananowce, które rok temu zdobiły to miejsce, pojawią się na kwietnikach i w donicach w pobliżu Wałów Chrobrego.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Weroniki Łyczywek.

